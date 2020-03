Articolo »

06 marzo 2020

06 marzo 2020 Casale Monferrato

Spostato l’appuntamento Coronavirus: "Monferrato Green Farm", la rassegna slitta a ottobre La decisione adottata martedì per rispettare l’emergenza

di Pier Luigi Rollino

Monferrato Green Farm, la rassegna del verde in calendario dal 3 al 5 aprile, è stata cancellata e spostata in autunno. «Nel mese di ottobre - commenta il vicesindaco Emanuele Capra, assessore alle Manifestazioni - dopo la Festa del Vino. Abbiamo dovuto spostarla a causa dell’emergenza, ma la fiera del verde verrà sicuramente recuperata». Per Monferrato Green Farm era l’anno zero, una grande scommessa su cui puntare per la città ma anche per l’intero territorio, ricca di appuntamenti, incontri, eventi collaterali.

Il programma e l’impianto della kermesse resterà inalterato: nel corso delle tre giornate di fiera si terranno numerosi corsi e workshop pratici sul giardinaggio e sull’agricoltura, rivolti ad hobbysti e professionisti del settore, oltre ad una serie di convegni e conferenze che vedranno protagonisti autorevoli esperti, agronomi piemontesi e lombardi e fitopatologi di prestigiosi centri di ricerca. Nell’ambito della fiera, verrà allestita un’area dove i bimbi potranno scoprire gli animali da cortile (polli, conigli, caprette, etc.) e interagire con loro. Un’esperienza come questa permette ai bambini di vedere dal vivo animali che, in città, non avrebbero occasione di incontrare e li aiuta ad apprendere quanto sia importante il rispetto per l’ambiente. Un grande spazio è stato previsto dagli organizzatori per l’enogastronomia al coperto, con ristorante piemontese e vendita di prodotti tipici provenienti da tutta Italia messo a disposizione dei visitatori.

Anno internazionale piante

L’esordio della kermesse dedicata al verde proprio avviene nel 2020, in concomitanza con la proclamazione dell’anno internazionale della Salute delle Piante, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza degli alberi per la sopravvivenza del pianeta. Le piante producono il 98% dell’ossigeno che respiriamo e costituiscono l’80% del cibo che mangiamo. Ma ogni anno malattie e parassiti distruggono il 40% delle coltivazioni mondiali, con la conseguenza di ridurre alla fame tante popolazioni, privare milioni di persone della loro principale fonte di reddito e provocare perdite commerciali sull’ordine delle centinaia di miliardi di dollari.

Monferrato Green Farm è organizzata dall’agenzia D&N Eventi di Casale Monferrato (direttore scientifico è Giancarlo Durando) con il sostegno di molti enti, in collaborazione con numerosi partner e con la partecipazione di tanti espositori.

Molte iniziative sono già incluse nel programma della manifestazione: l’ambientazione con allestimenti eco-design realizzati dall’azienda agricola Varallo insieme a Sanber, la mostra dei progetti presentati dalle scuole al concorso a premi Idea Verde, un convegno sull’agricoltura sostenibile promosso dall’azienda agricola Costanzo Savio Doriano, le conferenze del Maestro Giardiniere Carlo Pagani e di Elena Accati, i corsi pratici tenuti dagli Istituti Agrari “Luparia” di Rosignano Monferrato e “Pollini” di Mortara e da ASSPO, Associazione Olivicoltori di Piemonte e Valle d’Aosta. Tante altre iniziative sono ancora in corso di pianificazione per poter partecipare a questo evento local-global dell’Anno Internazionale della Salute delle Piante. Un evento, Monferrato Green Farm, in grado di fungere da cassa di risonanza per un vasto ambito territoriale sul quale sono puntati i riflettori del turismo e dell’economia un po’ spenti e in crisi per l’emergenza coronavirus.

Nella foto la San Giuseppe al Palafiere