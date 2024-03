Articolo »

21 marzo 2024 Moncalvo

Appuntamento nazionale La Fiera del Bue Grasso presentata in Lombardia La presidente Luisella Braghero in onda su "Milano - Pavia TV" per raccontare la manifestazione

L'intervista televisiva della presidente Luisella Braghero

di Alessandro Anselmo

È andata in onda tre volte la settimana scorsa la trasmissione registrata a Moncalvo e che ha visto protagonista la Fiera del Bue Grasso. A presentarla alle telecamere è stata la presidentessa Luisella Braghero che ha così parlato di una delle eccellenze non solo moncalvesi ma di tutto il territorio monferrino in terra lombarda.

L’occasione è nata dalla collaborazione con l’emittente televisiva “Milano – Pavia TV”. Non appena contattata, Braghero è riuscita a ricreare un set, grazie a foto, cartelloni e materiale vario, per far conoscere la Fiera del Bue Grasso e i suoi protagonisti. La location principale non poteva non essere quella degli antichi portici di piazza Carlo Alberto dove ogni anno, il primo mercoledì del mese di dicembre, i giganti bianchi diventano i protagonisti in tutta loro grandezza della fiera, facendo bella mostra di se. Interviste anche alla Bottega del Vino e immagini delle colline e delle stalle moncalvesi. La puntata è andata in onda sul canale 78 del digitale terreste ma è anche possibile rivederla sul sito dell’emittente televisiva.

“Da sempre la Fiera – spiega Braghero – è un momento di festa per tutti; per i turisti, per il pubblico in generale, per la gente di Moncalvo, per i macellai ma anche e soprattutto per gli allevatori. Sono loro infatti che, quotidianamente si impegnano per portare avanti una tradizione secolare. Una scelta d’amore più che di guadagno”.