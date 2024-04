Articolo »

16 aprile 2024

16 aprile 2024 Casale Monferrato

Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo Il Subbuteo Casale conquista la promozione in Serie A

La squadra del Subbuteo Casale

di r.m.



Nel fine settimana del 13 e 14 aprile il Palasport “Alfredo Romboli” di Colleferro (Roma) ha ospitato il girone di ritorno dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo 2023/2024. Alla manifestazione sportiva, la più importante del circuito agonistico del calcio in miniatura nazionale, hanno partecipato 48 club provenienti da tutta Italia (da Aosta a Palermo), per un totale di circa 300 giocatori presenti, tra i quali i migliori atleti al mondo di questa disciplina (tra gli altri, il Campione del Mondo Individuale Open in carica, il casalese Luca Colangelo, e lo spagnolo Carlos Flores, vincitore del titolo di Campione d’Europa Individuale Open nel 2023).

L’evento è stato organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e con il patrocinio del Comune di Colleferro.

Le Fiamme Azzurre Roma hanno conquistato lo Scudetto 2023/2024; per la formazione capitolina, capitanata da Carmine Napolitano e composta dal casalese Luca Colangelo, Giosuè Esposito, Mattia Ferrante, Pier Luigi Bianco e dai due spagnoli Juan Noguera e Alberto Mateos, è il sesto titolo conquistato, il quinto consecutivo.

Analogo equilibrio anche in Serie B, dove le squadre impegnate a conquistare i tre posti validi per la promozione sono state addirittura sei. Alla fine l’hanno spuntata il Subbuteo Club Labronico, la Stella Artois Milano e il Subbuteo Casale, che ha avuto la meglio, nello spareggio playoff, contro SPQR MMIX Subbuteo Roma.



L’intero evento è stato trasmesso in diretta sul gruppo Facebook “FISCT Live” e sul canale TikTok ufficiale della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo, dove ha riscontrato, come ormai consueto, un grandissimo successo in termini di interazioni, con oltre 350mila visualizzazioni nel corso della due giorni a Colleferro. Sul sito web ItaliaSubbuteo sono invece consultabili tutti i risultati degli incontri disputati e le classifiche complete dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo.