26 aprile 2025

26 aprile 2025 Casale Monferrato

Comunità Ebraica Lisetta Carmi, anima in cammino. Documentario in Sinagoga Domenica 27 aprile alle 16.30

Dal video. “Lisetta Carmi, un’anima in cammino” di Daniele Segre

di a.a.

Nuovo appuntamento culturale nel complesso ebraico di vicolo Olper, domenica 27 aprile, con la proiezione di un documentario dedicato a una figura particolarmente cara alla Comunità casalese. Alle 16.30 sarà infatti possibile assistere a “Lisetta Carmi, un’anima in cammino” con cui Daniele Segre ha ripercorso la vita e l’opera della fotografa genovese.

Una figura che i casalesi hanno scoperto tre anni fa in occasione della mostra, dedicatagli durante la prima edizione del Monfest, e che ha colpito per l’intimità e il coraggio che riusciva a trasmettere in ogni scatto. La mostra casalese fu una delle ultime di Lisetta Carmi in vita: si spense a Cisternino nel luglio del 2022.

Ma anche Daniele Segre, il regista alessandrino scomparso nel febbraio del 2024, è un autore ben conosciuto in vicolo Salomone Olper e ha sempre impressionato il pubblico per la sua meticolosa attività di documentarista con cui ha fatto emergere il cuore delle vicende e dei personaggi che racconta.

In questo filmato di 54 minuti, realizzato nel 2010, ripercorriamo il percorso artistico della fotografa, dapprima interessata al pianoforte, tanto da diventare una promettente concertista, e poi avvicinatasi alla fotografia, realizzando coraggiosi reportage tra i quali si ricordano quelli dedicati ai travestiti, ai portuali, a Ezra Pound o all’erotismo delle sculture presenti al cimitero monumentale di Staglieno. Spirito curioso e sempre alla ricerca di nuovi stimoli, Lisetta Carmi ha viaggiato molto: in Grecia, Inghilterra, Venezuela, Messico e India, fino all’incontro mistico col maestro indiano Babaji che la spinge a costruire il primo Ashram dell’Occidente a Cisternino, in Puglia.

Il film è stato invitato nel settembre 2010 alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia e a novembre a Invideo a Milano. Nel complesso Ebraico sarà presentato da Claudia De Benedetti, direttore del Museo di Arte e Storia Antica Ebraica di Casale. Ingresso libero,info. www.casalebraica.com, 0142 71807.