28 aprile 2025 Casale Monferrato

A Casale Monferrato Corso gratuito di formazione per i caregiver Sei incontri per chi si prende cura di familiari in difficoltà

di r.m.

Prenderà il via giovedì 8 maggio, presso la sede For.Al “A. Trevigi”, il corso gratuito di formazione per caregiver, organizzato da For.Al in collaborazione con Kiwanis Club Casale, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato e il sostegno del Servizio Socio Assistenziale Asl Al.

«Il percorso è rivolto a tutte le persone che, quotidianamente e spesso in modo non professionale, si prendono cura di un familiare non autosufficiente a causa di disabilità, malattia o età avanzata: i cosiddetti “caregiver”, figure fondamentali ma spesso invisibili, che svolgono un ruolo cruciale nell’assistenza e nella qualità della vita dei propri cari», spiegano i promotori.

Il calendario del corso, articolato in sei appuntamenti fino al 5 giugno, affronta tematiche chiave per chi svolge questa funzione delicata e complessa:

Giovedì 8 maggio (17.30/19.30): Progetto di vita e persone con disabilità (Comitato 162 Piemonte)

Giovedì 15 maggio (16.30/19.30): Gestione igienico-sanitaria (For.AL)

Giovedì 22 maggio (16.30/19.30): Tecniche di assistenza (For.AL)

Giovedì 29 maggio (16,30/19.30): Psicologia e comunicazione (For.AL)

Sabato 31 maggio (09.00/12.00): Nozioni di primo soccorso (Croce Rossa Casale)

Giovedì 5 giugno (17.30/19.30): Servizi socio-assistenziali e gestione caregiver (Servizio Socio Assistenziale di Casale)

«Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Irene Caruso – rappresenta un passo importante verso il riconoscimento e il sostegno dei caregiver, figure silenziose ma indispensabili. L’Amministrazione comunale è orgogliosa di patrocinare un percorso formativo che offre strumenti pratici e supporto a chi ogni giorno si prende cura degli altri con grande dedizione».

Le iscrizioni saranno aperte a partire da lunedì 28 aprile 2025 e potranno essere effettuate presso la segreteria di For.Al in via Trevigi, 16, telefonicamente ai recapiti 0142 75532 e 393 8974581, e-mail all’indirizzo casale@foral.org.