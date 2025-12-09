Articolo »

A Cella Monte Intelligenza artificiale e geopolitica: il libro di Alessandro Aresu Mercoledì 10 dicembre alle 21

Alessandro Aresu. Analista

di Paolo Giorcelli

Dopo l’anteprima di inizio ottobre, “Sul filo della Storia - incontri in bilico tra attualità e geopolitica” terrà a battesimo la IV edizione, mercoledì 10 dicembre, alle 21, all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. Ospite della prima delle lezioni di geopolitica promosse dal Comune di Cella Monte e dalla Biblioteca Civica ed organizzate dall’Associazione PerCorsi con la collaborazione della Libreria Coppo di Casale, dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sarà Alessandro Aresu.

Alessandro Aresu è un analista geopolitico ed esperto di strategie e politiche pubbliche, consigliere scientifico della rivista “Limes”. Scrive per “Le Grand Continent” e altre riviste.

Ha lavorato per diverse istituzioni, tra cui la presidenza del Consiglio, il ministero degli Affari esteri, l’Agenzia spaziale italiana. Tra i suoi libri più recenti, “L’interesse nazionale. La bussola dell’Italia” (con Luca Gori; 2018), “Le potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina” (2020), “I cancelli del cielo. Economia e politica della grande corsa allo spazio. 1950-2050” (con Raffaele Mauro; 2022).

A Cella Monte presenterà il suo ultimo libro, edito da Feltrinelli Editore e finalista al Premio Strega Saggistica 2025, “Geopolitica dell’Intelligenza Artificiale”. In dialogo con lui, Alberto Marello, giornalista, già direttore de Il Piccolo di Alessandria. L’incontro sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.