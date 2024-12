Articolo »

Comprensorio

08 dicembre 2024

08 dicembre 2024 Moncalvo

Eccellenza piemontese A Moncalvo la Fiera Nazionale di Sua Maestà il Bue Grasso Appuntamento clou della manifestazione mercoledì 11 dicembre

I buoi sono attesi sulla piazza principale di Moncalvo

di Alessandro Anselmo

Una tradizione secolare che celebra l’eccellenza piemontese. È quello che succederà mercoledì prossimo, 11 dicembre, durante la Fiera Nazionale del Bue Grasso, la manifestazione De.CO di Moncalvo, tra le più antiche e prestigiose del panorama zootecnico italiano, che quest’anno tocca le 386 edizioni.

Questa Fiera rappresenta non solo un momento di festa per il territorio, ma anche un’occasione per riscoprire e valorizzare le radici culturali e gastronomiche del Piemonte. Un evento che unisce storia e tradizione sotto gli antichi portici aleramici di piazza Carlo Alberto, dove i protagonisti saranno i maestosi "giganti bianchi", i migliori capi di razza piemontese, esposti per la valutazione di un'attenta giuria di esperti.

Con i suoi secoli di storia, la Fiera non è solo un appuntamento per allevatori e appassionati del settore, ma un evento che coinvolge l'intera comunità, celebrando il lavoro e la passione di generazioni di agricoltori che continuano a preservare questo patrimonio.

“La Fiera del Bue Grasso di Moncalvo non è soltanto una vetrina per la carne piemontese, ma un omaggio alla nostra identità e al legame profondo con il territorio – sottolineano gli organizzatori –. È una festa che unisce allevatori, ristoratori, turisti e cittadini in un clima di condivisione e valorizzazione delle tradizioni locali”. Mercoledì la Fiera inizierà dalla mattina presto con la consueta distribuzione di trippa e ceci e l’esposizione e valutazione dei migliori capi di bue e manzi.

Alle 12 l’attesa premiazione e la tradizionale sfilata dei vincitori. Immancabile l’originale “Stima del Peso”, che premierà il vincitore che si avvicinerà di più al peso del bue con un cesto di prodotti De.Co Moncalvesi. Celebre infine la Sagra del Bollito Misto, con il "Buji tut al di" servito dai cuochi della pro loco nel Palatenda riscaldato. Durante la giornata ci sarà infine la fiera Agricola e il Mercatino Enogastronomico in piazza Garibaldi, con prodotti tipici del Monferrato.

"La 386ª edizione della Fiera di Sua Maestà il Bue Grasso di Moncalvo è una tradizione che, da secoli, rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità e un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la cultura, la gastronomia e le tradizioni del nostro territorio – commenta il sindaco Diego Musumeci -. La Fiera non è solo una celebrazione delle nostre radici agricole, ma è anche un momento di festa, di incontro e di valorizzazione dei prodotti tipici, in particolare del nostro pregiato bue grasso, simbolo della qualità e della dedizione degli agricoltori moncalvesi.

È un'occasione di orgoglio per il nostro paese, un'opportunità di promozione del nostro territorio e di crescita per le nostre attività commerciali, che ogni anno contribuiscono alla riuscita dell'evento. Ringrazio di cuore tutti coloro che, con passione e impegno, hanno lavorato per rendere possibile questa edizione e invito tutti a prendervi parte".