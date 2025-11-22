Articolo »

Sport

22 novembre 2025

22 novembre 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Domenica a Conegliano la Novipiù sfida la Rucker Il calendario riserva ai rossoblu due trasferte consecutive, la prima in Veneto contro San Vendemiano che ha 10 punti in classifica con un record di 5 vinte e 6 perse

L'ala Kesmor Osatwna in azione con la canotta della Reale Mutua Torino

di Paolo Zavattaro

Il ciclo di tre partite in otto giorni si è chiuso domenica scorsa con tre sconfitte di fila per la Novipiù Monferrato Basket che, dopo le preziose e tonificanti vittorie (le prime del campionato) contro Bakery Piacenza e Fidenza, ha perso in sequenza contro Piazza Armerina e Legnano, in trasferta, e Vicenza in casa. Un filotto negativo coinciso con l’assenza forzata di capitan Martinoni (nelle prime due), rientrato contro i veneti stringendo i denti e non ancora al meglio della condizione dopo l’infortunio. Nonostante i risultati sfavorevoli, i rossoblu in classifica sono ancora davanti - di due lunghezze - a Bakery e Fulgor Fidenza contro le quali, aggrappandosi alla situazione favorevole negli scontri diretti con entrambe, dovranno fare la corsa fino all’ultimo per evitare di terminare la fase di qualificazione all’ultimo posto e scongiurare così la retrocessione diretta.

I rossoblu avrebbero bisogno di mettere fieno in cascina, ma il calendario non li favorisce riservando ora un doppio turno esterno consecutivo, domenica 23 novembre contro la Rucker San Vendemiano (alle ore 18 alla “Prealpi San Biagio Arena” di Conegliano) e sette giorni dopo a Vigevano. I veneti sono al dodicesimo posto in classifica con 10 punti e un record di 5 vittorie e 6 sconfitte. In casa la Rucker di coach Federico Campanella (che a campionato in corso ha rilevato il tecnico Daniele Aniello, che è stato sollevato dall'incarico) ha perso all’esordio contro Montecatini e poi con Orzinuovi e Legnano, vincendo invece contro Vigevano e Fiorenzuola. Tra gli elementi di spicco della squadra veneta ci sono il play Andrea Tassinari, l'esterno Nicolas Morici, le ali Giordano Pagani e Francesco Bedetti e i centri Jakob Cebasek e Ivan Onojaife. Sarà della partita capitan Nicolas Martinoni pur convivendo con i postumi dell’infortunio e con acciacchi vari; in settimana si è fermato per un leggero affaticamento Tomàs Zanzottera, ma la sua presenza in campo domenica non dovrebbe essere in dubbio.

Intanto, per rinforzare il roster, giovedì Monferrato Basket ha annunciato il tesseramento di Kesmor Osatwna, ala classe 2004, di 202 centimetri, proveniente dalla Reale Mutua Torino. È uno dei prospetti più interessanti del panorama piemontese e arriva a Casale dopo un percorso di crescita costante che lo ha visto distinguersi per atletismo, impatto fisico e una naturale predisposizione al gioco sopra al ferro. Nelle ultime stagioni nel settore giovanile torinese, e in prima squadra poi, ha mostrato doti di grande energia, migliorando sia in fase difensiva che offensiva. Alla Novipiù, Osatwna entra in un ambiente che punta con decisione sulla crescita dei talenti e sull’inserimento di profili giovani all’interno del roster di Serie B Nazionale. Coach e staff tecnico hanno subito apprezzato la sua intensità, la capacità di correre il campo e la volontà di lavorare per ampliare il proprio repertorio tecnico.