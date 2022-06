Articolo »

12 giugno 2022

12 giugno 2022 Casale Monferrato

Dal 15 al 19 giugno Il Cicloraduno nazionale Fiab, occasione per promuovere il Monferrato Una tappa anche nel nostro territorio

di r.m.

Tra il 15 e il 19 giugno prossimi, si svolgerà in Piemonte - organizzato dalle associazioni FIAB del Nordovest e col patrocinio della Regione e dei Comuni coinvolti - il Cicloraduno nazionale FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che vedrà la partecipazione di una ottantina di cicloturisti provenienti da tutta Italia che pedaleranno in 4 giorni sulle colline di Langhe, Roero e Monferrato tra le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria

Dopo un prologo a Torino, con visita della città e passaggio in bici sulla storica pista di prova della FIAT, sul tetto del Lingotto, il cicloraduno si snoderà sui saliscendi dei crinali che offrono panorami di colline attentamente coltivate punteggiate da borghi, castelli, chiese, edicole votive, cantine, cascine. E sosterà in alcune delle capitali di questi territori: Alba, Asti, Casale Monferrato.

Non mancheranno quindi visite a Musei, degustazioni in Cantina, percorsi nei tipici Infernot e nei caratteristici centri storici; si incontreranno anche rappresentanti delle istituzioni locali e sarà dunque un'opportunità per enti, associazioni e privati di valorizzare e promuovere a livello nazionale il territorio.

Cinque giorni di viaggio in bicicletta, con la possibilità di partecipare anche solo per il week-end, e scegliendo tra due diverse tipologie di percorso: cicloturismo, prevalentemente su asfalto, e gravel/mtb con parecchi tratti su sterrato.

Si attraverseranno paesaggi unici, in una modalità che ne garantisce una esperienza profonda; occasione per fruire delle sue bellezze, delle sue eccellenze enogastronomiche, e per visitare alcuni luoghi che ne caratterizzano la storia e l'identità. Come sfondo, la possibilità di ritrovarsi insieme tra persone che condividono passioni e valori.

Il ritrovo sarà a Torino il 15 giugno per il Prologo con visita alla Città con percorso che include il Motovelodromo Fausto Coppi e la pista sui tetti del Lingotto, luogo dove un tempo testavano le Fiat 500.

Da Torino Lingotto, il giorno successivo (16 giugno) ci si sposterà in treno a Bra, dove avrà inizio la prima tappa a pedali che, attraverso le colline delle Langhe, porterà ad Alba, la "città bianca" nella pianura del Tanaro.

Seconda tappa su e giù per le colline di Langhe e Roero, per poi scendere ad Asti, ricca di storia e centro dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte.

Terza tappa da Asti a Casale, capitale del Monferrato, dove avrà luogo la cena sociale con degustazione vini del territorio offerta dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

Ultima tappa, domenica 19 giugno, da Casale Monferrato ad Alessandria, attraverso due percorsi, uno in parte pianeggiante e l’altro sul crinale che separa la Valle del Po da quella del Tanaro.

La manifestazione ha il Patrocinio della Regione Piemonte, delle Province di Torino, Cuneo, Asti ed Alessandria oltre che gli Enti di promozione Turistica e dei Comuni attraversati dai Percorsi del Cicloraduno (Bra, Alba, Asti, Casale Monferrato, Alessandria).

E’ possibile partecipare ad una sola giornata, corrispondendo alle spese previste nel programma, inviando la richiesta a info@fiabmonferrato.it entro il 13 giugno.