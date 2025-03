Articolo »

Scuola

13 marzo 2025

13 marzo 2025 Casale Monferrato

Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia Fondo Italiano per la Scienza; premiato il progetto del casalese Luca Zanetti Ha ricevuto un finanziamento di oltre 1,3 milioni di euro

di r.m.

La Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia ha ottenuto un importante riconoscimento nel panorama della ricerca italiana, con tre progetti finanziati dal Fondo Italiano per la Scienza (FIS) per un totale di oltre 4 milioni di euro. Il Fis, nella sua seconda edizione, ha assegnato più di 330 milioni di euro a progetti di ricerca di elevato valore scientifico nei settori dell'Erc (European Research Council), suddivisi tra tre categorie: Starting Grant per ricercatori emergenti, Consolidator Grant per ricercatori in carriera e Advanced Grant per studiosi affermati.

Quest'anno «sono stati selezionati circa 150 progetti tra i 2300 presentati. I risultati mostrano che solo 12 atenei italiani hanno ottenuto più di tre progetti finanziati. La Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia si distingue come uno dei tre istituti con tre progetti approvati, un risultato straordinario che, considerando la percentuale di progetti vinti rispetto al corpo docente e ricercatore, porta lo IUSS a un tasso di successo del 7% rispetto a una media nazionale dello 0,5%».

Tra i tre progetti premiati che sono stati presentati da giovani ricercatori entrati in servizio negli ultimi anni presso la scuola c'è da segnalare quello del casalese Luca Zanetti. Con il progetto DeEP – Severe Uncertainty: Decisions, Evidence and Probability, ha ricevuto un finanziamento di oltre 1,3 milioni di euro nella categoria Starting Grant.

Il progetto combina filosofia della scienza, epistemologia e teoria delle decisioni per sviluppare un’analisi innovativa dell’incertezza severa, con l’obiettivo di formulare nuove strategie di mitigazione e promuovere un approccio di 'modellazione a scala umana' nell’analisi del rischio.

«Questo straordinario successo testimonia l’eccellenza della ricerca condotta presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e conferma il valore dell’investimento su giovani brillanti e su tematiche di ricerca transdisciplinari. Il finanziamento di oltre 4 milioni di euro garantirà ai ricercatori IUSS le risorse necessarie per sviluppare conoscenze avanzate e contribuire al progresso della società», fanno sapere dalla Iuss.