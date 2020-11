Articolo »

Comprensorio

03 novembre 2020

03 novembre 2020 Murisengo

A Murisengo Il terzo fine settimana della Stagione del Tartufo I visitatori apprezzano la nuova formula

di Chiara Cane

Anche il terzo fine settimana della Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato, in programma a Murisengo fino al prossimo 13 di dicembre, ha ricevuto pieno consenso da parte dei visitatori giunti nel Monferrato e nella Terra dei Tartufi, attratti dai Tuber Magnatum Pico. La lungimirante formula approvata dal sindaco Gianni Baroero si sta dimostrando vincente sia per la rivitalizzazione dell’offerta enogastronomica e del comparto agroalimentare, con annessa promozione del territorio spalmate su nove fine settimana/18 giorni, sia per la ricercata soluzione di tutte le proposte Covid compatibili.

I turisti giunti nelle giornate di sabato e domenica, continuano così a ripulire il banco allestito nell’Angolo del Trifolau, apprezzando la freschezza e il profumo dei tartufi bianchi e neri appena raccolti. Tutte le procedure di avvicinamento sono nel rispetto delle normative, così come la possibilità di scelta previa la verifica della profumazione dei tartufi posti in vendita, attraverso i fori del contenitore trasparente fornito dalla Regione Piemonte, a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba. Nessun assembramento, dunque, ma affluenze alternate e frazionate nelle 12 ore spartite nelle due giornate. Apprezzato anche il Temporary Store, allestito con un tocco di agreste bellezza e cura del dettaglio da Maria e Barbara, con l’ausilio dei produttori locali, e gestito con cortesia da Cinzia, presso il quale ritrovare specialità ed eccellenze TargatoMurisengo. Nell’offerta, non mancano vini pregiati, zafferano, orto frutta, dolci, formaggi caprini, insaccati, nocciole, mieli, conserve, composte, trasformati, paste fresche, tessuti e fiori; tutti articoli a km0 che tanto piacciono ai turisti fuori porta.

Per la ristorazione, invece, è stato definito un circuito con proposte autunnali e tematiche, consultabili con tanto di portate e prezzi nella sezione Mangiare e Dormire del sito www.fieradeltartufo.net. Infine, a completamento dell’offerta, attività outdoor solo, su prenotazione, con le escursioni “golose” in ebike organizzate dall’Asd I Cinghiali Spa, gli enotrekking con degustazione statica in cantina, il nordic walking con tappa ristorazione, cerca simulata del tartufo e storywalking around Murisengo con degustazione caffè Lavazza e torta di nocciole Eccellenza Artigiana Piemontese. Tutto il programma su www.fieradeltartufo.net