29 febbraio 2024

29 febbraio 2024 Casale Monferrato

Promozione Distilleria Magnoberta: prima il Salone del Vino poi la Masterclass Nel weekend a Torino

di r.m.

Anche Distilleria Magnoberta, insieme al Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, sarà tra le aziende presenti all’edizione 2024 del Salone del Vino, in programma a Torino dal 2 al 4 marzo.

Saranno gli spazi delle grandi OGR a ospitare lo stand istituzionale del Consorzio delle grappe piemontesi (stand n. 111), che rappresenterà le 19 aziende operanti sul territorio della regione, e che qui presenta grappe giovani, invecchiate, aromatizzate e altri prodotti. Una nuova occasione quindi per avvicinarsi al mondo del nostro distillato di bandiera, e di conoscere l’importante parte interpretata dal Piemonte, in cui Magnoberta risulta una delle più affermate realtà regionali per quel che riguarda il mondo dell’alambicco. I professionali assaggiatori di ANAG Piemonte si occuperanno della degustazione gratuita. Saranno inoltre abbinati interessanti racconti e spiegazioni legati al mondo della grappa.

Una Masterclass dedicata alle grappe

Un ulteriore e importante approfondimento è stato fissato per domenica 3 marzo alle ore 18.30: in questo caso, è prevista una degustazione guidata che il Consorzio di Tutela insieme ad Anag propone al pubblico presso il Social Table Snodo OGR. Un appuntamento da non perdere per degustare 4 grappe, che saranno servite agli ospiti prenotati (30 i posti disponibili) insieme alla lettura dei caratteri “tecnici” dei prodotti attraverso una appassionante analisi dei gusti e dei profumi da parte degli esperti di ANAG. Ecco le grappe presentate nell’occasione: Grappa di Gavi giovane della Distilleria Rovero, Grappa Nizza invecchiata della Distilleria Berta, Grappa di Ruchè 7.0 invecchiata della Distilleria Mazzetti d'Altavilla e Grappa di Barolo invecchiata della Distilleria Levi.