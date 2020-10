Articolo »

Sport

02 ottobre 2020

02 ottobre 2020 Casale Monferrato

Calcio Lavagnese-Casale rinviata per maltempo La gara con i liguri sarà recuperata il 28 ottobre prossimo alle ore 14.30

di r.m.

Il Casale si appresta a vivere alla finestra anche la seconda giornata di campionato. Le condizioni avverse del tempo in Liguria (specialmente a Levante, con allarme che nel corso delle ore si è mutato da giallo in rosso) hanno indotto il Dipartimento Interregionale della LND a disporre il rinvio della partita prevista per domani. L'esordio ufficiale dei nerostellati avverrà quindi mercoledì prossimo al Palli con il Saluzzo. La gara con la Lavagnese sarà recuperata il 28 ottobre prossimo alle ore 14.30.