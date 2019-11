Articolo »

Sport

15 novembre 2019

15 novembre 2019 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Girone Ovest Per la Novipiù doppia sfida in Sicilia. Domenica a Trapani nel Lunch Match di mezzogiorno Nell'anticipo per la diretta televisiva su Sportitalia i rossoblù giocano al "PalaIlio" contro la 2B Control di coach Parente e di capitan Renzi. La Junior è da sola in vetta dopo sei vittorie consecutive

di Paolo Zavattaro

La travolgente vittoria nel Derby della Provincia contro la Bertram Tortona (+21 per i rossoblù con partita ampiamente dominata), ha confermato la JC Novipiù capolista solitaria con due punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici Torino e Biella. La Junior sta vivendo un ottimo momento, con sei vittorie consecutive, un crescita tecnica costante del gruppo e un entusiasmo contagioso che nelle ultime settimane ha dato la scossa all’ambiente, come dimostrano le 2790 presenze di domenica scorsa al PalaFerraris per il derby (record di sempre nella regular season e quarta affluenza assoluta in A2) e il “tetto” dei 5mila follower su Instagram superato nei giorni scorsi.

Il calendario del campionato riserva ora alla Novipiù un intenso mini-ciclo di partite contro avversarie del Sud che costituisce per Martinoni e compagni un’attendibile verifica della loro crescita e una opportunità per allungare ancora la striscia positiva. Domenica, la JC sarà impegnata nell’anticipo televisivo delle ore 12 (diretta su Sportitalia) al “PalaIlio” di Trapani contro la 2B Control. Mercoledì 20 (ore 20,30), turno infrasettimanale ancora in Sicilia contro l’Orlandina Capo d’Orlando. Infine, domenica 24 al PalaFerraris (ore 18), il confronto con la Givova Scafati nel quale la Junior indosserà un’inedita canotta nerostellata come omaggio ai 110 anni di fondazione del Casale FBC.

Partita non facile quella che attende i rossoblù domenica nel Lunch Match di Trapani, contro la squadra del presidente Pietro Basciano e di coach Daniele Parente che, dopo un avvio di campionato altalenante, si trova ora al decimo posto con 6 punti e un record di 3 vittorie e 4 sconfitte (1-2 in casa). La 2B Control dispone nel proprio roster di giocatori esperti come il centro Andrea Renzi, il play-maker Gabriele Spizzichini e l’ala Alessandro Amici e di due americani dall’elevato potenziale come la guardia ex Montegranaro LaMarshall Corbett (più di 20 punti a referto in cinque gare di campionato) e l’ala forte Kenneth Goins, novità per la ribalta cestistica italiana, giocatore fisico e forte a rimbalzo. Sono 16 i precedenti tra le due squadre, con 8 vittorie di Casale e 8 di Trapani. La partita sarà diretta dalla terna formata da Dionisi, Gonella e Tallon.

«Domenica affronteremo una squadra con tanto talento che cercherà di mettere in campo qualcosa in più per cercare di vincere e migliorare la propria classifica. Noi siamo in un buon momento e vogliamo confermare quanto di buono abbiamo fatto nel derby e nella precedente trasferta contro Treviglio», dice il G.M. juniorino Giacomo Carrera.

In settimana si è fermato capitan Martinoni per i postumi di un colpo al ginocchio rimediato nel derby, ma domenica sarà a disposizione dello staff tecnico.

- Nella foto (JC Novipiù) lo juniorino Fabio Valentini in azione nel derby con Tortona