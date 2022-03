Articolo »

20 marzo 2022

20 marzo 2022

Lavori A Moncalvo interventi per la bonifica dell'amianto Domande per l'assegnazione del contributo per procedere alla rimozione

di Alessandro Anselmo

Sensibilizzazione alla bonifica dell’amianto: il Comune scende in campo. Martedì 8 marzo si è tenuto un tavolo tecnico alla presenza dell’amministrazione guidata dal sindaco Christian Orecchia, all’architetto Piercarla Coggiola, responsabile dell’Ufficio Amianto del Comune di Casale, ad alcuni esperti di Arpa Piemonte e ASL e alla Polizia Municipale di Moncalvo.

Le coperture in cemento amianto, “eternit”, con il progredire dell’inevitabile degrado dovuto all’azione degli agenti atmosferici tendono a rilasciare le fibre di amianto in esse contenute, comportando un potenziale rischio per la salute. Grazie alla mappatura delle coperture avviata da Arpa Piemonte ormai da anni si è potuto verificare la presenza sul territorio di Moncalvo di decine di siti ancora da bonificare.

“Moncalvo ricade nel territorio di bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato. La domanda per l’assegnazione del contributo per rimozione e smaltimento delle coperture contenenti amianto è aperta, ma le risorse non sono illimitate. Questa opportunità deve spingere i cittadini ad aderire al più presto, al fine di sradicare questo enorme problema dal nostro territorio”, spiega l’assessore Barbara Marzano.

Il Comune di Moncalvo si fa promotore di fornire le informazioni utili per presentare le domande alla città di Casale, presso lo Sportello Unificato o per via telematica, e chiede la collaborazione di tutti i cittadini che vogliano in modo definitivo smaltire le coperture con amianto o segnalare la presenza di amianto su coperture ancora da indagare.

“Le coperture in eternit ancora esistenti, o peggio ancora il polverino determinano un grande rischio per la salute di tutti noi, che possiamo essere esposti alle fibre libere di amianto, notoriamente cancerogene. Invito tutti i cittadini a prendere coscienza del pericolo e operare uno sforzo per liberare il territorio da questo problema”, conclude il sindaco Christian Orecchia.