05 maggio 2022

05 maggio 2022 Novara

«Sgomento per la tragica situazione di Ahmadreza Djalali»

di r.m.

«Apprendiamo dall’agenzia iraniana ISNA, ripresa da alcune testate, che la sentenza di morte per il nostro ex ricercatore Ahmadreza Djalali potrebbe essere eseguita il 21 maggio».

Così l'UPO - Università del Piemonte Orientale, commenta la notizia e fa un appello: «Sgomenti per il ritorno di questo incubo, rafforziamo tutte le iniziative, mai abbandonate, per chiedere con forza la liberazione di Ahmad. Il rettore Gian Carlo Avanzi sta risollecitando tutti i canali istituzionali per dare nuova linfa alla rete di solidarietà».