17 giugno 2024

17 giugno 2024 Roma

Riconoscimento Zerbinati premiata a Roma: tra le aziende virtuose che si sono distinte per etica e sostenibilità Al Cinema Barberini della capitale

di r.m.

In occasione de Il Salvagente Awards 2024 – evento annuale che si è tenuto lo scorso 14 giugno presso il Cinema Barberini di Roma e che raduna ogni anno esponenti del mondo giornalistico, istituzionale e imprenditoriale di primo livello – Zerbinati, leader in Italia nella produzione di insalate e verdure fresche e di piatti pronti al consumo, è stata premiata tra le aziende virtuose che si sono distinte per etica e sostenibilità.

L’azienda Zerbinati all’interno dello speciale “Il fattore G nelle zuppe” pubblicato sul numero di marzo de “Il Salvagente” ha infatti ottenuto il punteggio massimo su una scala da 0 a 10 con la Zuppa con Lenticchie e Fagioli nel test comparativo condotto sulle zuppe fresche (12 i prodotti presi in considerazione) che aveva l’obiettivo di verificare l’assenza di pesticidi, quali il glifosato, al loro interno.

“Sostenibile e sano, le sfide nel piatto - La sicurezza del cibo sta diventando cosa da ricchi? Diritti, prezzi e qualità: la filiera agroalimentare a un bivio” è il titolo del Summit di quest’anno, organizzato da “Il Salvagente”, mensile leader che da oltre 30 anni si distingue per il lavoro d’inchiesta a tutela dei consumatori.

La tematica intorno alla quale si è sviluppato l’evento è proprio quella della sostenibilità ambientale, che è stata approfondita grazie all’intervento di Riccardo Quintili e Matteo Fago, rispettivamente direttore ed editore della rivista, e di figure di spicco nel settore alimentare e nella grande distribuzione italiana.

“Per noi ricevere questo premio de Il Salvagente è molto importante in quanto rappresenta una conferma che stiamo facendo bene. Il nostro obiettivo da sempre è quello di offrire ai nostri consumatori prodotti preparati proprio come a casa, senza conservanti, aromi o coloranti e con una etichetta cortissima. Siamo quindi felici di aver ricevuto il punteggio “eccellente”, perché dimostra che i nostri prodotti sono proprio come li abbiamo pensati: buoni, sani e semplici” ha affermato durante la premiazione Silvia Natta Responsabile Marketing di Zerbinati.

I partecipanti al Summit, oltre ad essere aggiornati sulle ultime novità in merito ai trend legati alle abitudini del consumatore e il conseguente impatto su strategie e produzioni delle aziende, hanno avuto l’occasione di ampliare il proprio network entrando in contatto con imprenditori ed esponenti leader nel settore di riferimento e di acquisire spunti di strategie applicabili al proprio business attraverso il confronto con altre realtà aziendali di eccellenza.