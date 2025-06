Articolo »

Economia

26 giugno 2025

26 giugno 2025 Roma

Riconoscimento Il Gruppo Stat vince ancora il premio Anav “Imprese In Movimento” La cerimonia di consegna si è svolta il 25 giugno a Roma

di r.m.

Il Gruppo Stat si aggiudica ancora una volta il premio “Imprese in Movimento”, il riconoscimento che viene conferito da ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) alle aziende associate chiamate a presentare foto o filmati da loro realizzati che documentino l’evoluzione e lo sviluppo dell’attività di trasporto con autobus attraverso le immagini.

Il Gruppo, con sede a Casale Monferrato, aveva vinto già vinto il Premio Speciale della Giuria nel novembre 2023 nella categoria Emotional Video, con il filmato “Ripartenza”, girato in occasione del viaggio di istruzione con cui STAT aveva portato 600 studenti di Asti in gita in Emilia Romagna a bordo di ben 11 pullman facendo compiere loro un giro d’onore sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano.

Quest’anno è arrivato il Premio della Giuria nella categoria “Foto” per una bella immagine apparsa sui social di STAT Viaggi che ritrae un inconfondibile pullman “Blu Stat” davanti alla Torre Eiffel.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 25 giugno Residenza di Ripetta a Roma nel contesto dell’annuale assemblea dell’Associazione, in programma nella capitale il 25 e 26 giugno. A ritirare il premio l’amministratore delegato del Gruppo, Paolo Pia (nell’immagine a fianco di Serena Lancione, presidente Anav Piemonte e vicepresidente Anav Nazionale).