29 giugno 2023 Casale Monferrato

Venerdì 30 giugno Incontro sulla fisica quantistica in Filarmonica Con Porta, Pozzi e Macellari alle 18

di r.m.

Raccontare in modo semplice una delle ipotesi più affascinanti della fisica contemporanea: la Gravità Quantistica Loop, in grado di spiegare l’essenza stessa dell’universo.

È la sfida lanciata dall’incontro di venerdì 30 giugno alle 18, all’Accademia Filarmonica di Casale (via Mameli 29), che vede Marco Porta, professore di Fisica al Liceo Balbo di Casale, dialogare con Luca Pozzi, “artista e mediatore interdisciplinare” che si è preso il compito di trasformare in opere tangibili le ricerche del Compact Muon Solenoid (CERN), del Fermi Large Area Telescope (INFN, NASA) e del Loop Quantum Gravity (PI).

Insieme a loro c’è anche Elisa Macellari, illustratrice italo thailandese che ha lavorato per The New York Times e ha al suo attivo due Graphic Novel, tradotte in Francia, Spagna e Stati Uniti. Si parte infatti proprio dalla Graphic Novel “Loop” che Luca ed Elisa hanno realizzato per BAO Publishing ispirata ad una conversazione con Carlo Rovelli, il “padre” della Gravità a Loop.

In occasione di Casale Comics & Games quel libro è diventato una mostra a Palazzo Treville dal titolo “Loops Particelle nella giungla” aperta fino al 2 luglio con le illustrazioni del libro e i decori di Elisa Macellari che hanno trasformato l’atrio settecentesco in un piccolo angolo di Sud Est asiatico.

Ora gli stessi contenuti si trasformano in un dialogo, moderato da Alberto Angelino, giornalista e ufficio stampa di Casale Comics, che è in realtà un‘ottima occasione per ripercorrere in maniera divertente la meravigliosa avventura della fisica contemporanea. Da quando sono state elaborate le teorie della Relatività e la Meccanica Quantistica, lo sforzo della scienza è stato di conciliare leggi che sembrano funzionare bene solo su scale diverse. La relatività è ottima per spiegare il comportamento di galassie, buchi neri e persino la storia dell’universo dal big bang a oggi, la teoria dei quanti ci racconta come si comportano materia ed energia su scala sub atomica.

Dopo la teoria delle stringhe, ora questa ipotesi sulla Gravità Quantistica elaborata dal Loop Quantum Gravity sembra molto promettente per unirle, ma preparatevi a considerare la realtà come qualcosa di completamente diverso dalla vostra esperienza: potete chiamarla “Schiuma di Spin” se siete scienziati, o magari più semplicemente una “rete di baci” per usare la metafora dei due autori. L’ingresso è libero: per informazioni 338 6232374.