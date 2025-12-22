Articolo »

22 dicembre 2025

22 dicembre 2025 Casale Monferrato

Viabilità Tangenziale di Casale Monferrato: la Regione Piemonte finanzia la progettazione per oltre un milione di euro L’assessore Riboldi: «Dopo anni di attesa, finalmente si giungerà ora al completamento di un’opera strategica per Casale e il Monferrato»

di r.m.

La Regione Piemonte compie un passo concreto verso il completamento della tangenziale di Casale Monferrato, stanziando 1.125.000 euro per il finanziamento della progettazione di fattibilità dell’opera. La Giunta regionale ha approvato oggi la delibera nell’ambito del Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e del Piano regionale della Logistica (PrLog).

«Il finanziamento della progettazione del completamento della tangenziale di Casale Monferrato è un passaggio fondamentale per la città e per tutto il territorio del Monferrato – dichiara Federico Riboldi, assessore regionale e già sindaco di Casale Monferrato – È un’opera strategica, attesa da anni, che incide sulla sicurezza, sulla qualità della vita dei cittadini e sulle prospettive di sviluppo dell’area. Da amministratore del territorio ho seguito questo progetto fin dalle sue fasi iniziali, prima come Sindaco e poi come assessore provinciale. E oggi, come assessore regionale, sono particolarmente soddisfatto di vedere compiersi un passo concreto che consente di rendere il progetto aggiornato e pronto per proseguire verso il completamento dell’opera. È la dimostrazione di un impegno che non si è mai interrotto e di una forte attenzione della Regione verso Casale e il Monferrato».

Il finanziamento, suddiviso tra le annualità 2025 e 2026, risponde a una specifica richiesta della Provincia di Alessandria e consentirà di adeguare il progetto alla nuova normativa sugli appalti, rendendolo pienamente approvabile e pronto per le successive fasi.

«La tangenziale di Casale Monferrato - prosegue Riboldi - è un’infrastruttura strategica per la città e per l’intero territorio del Monferrato; pensata per migliorare la sicurezza stradale, alleggerire il traffico nel centro abitato e rafforzare i collegamenti viari a servizio dello sviluppo economico e logistico dell’area. Infatti permetterà di finire la nostra tangenziale, collegare più facilmente la città con la collina e con Asti e creare una rotonda che va ad eliminare l’area dell’incrocio con la Gattola, dove ci sono stati molteplici incidenti».

Le risorse approvate oggi si inseriscono in una strategia regionale strutturata e continuativa sugli investimenti infrastrutturali: tra il 2021 e il 2023, infatti, la Regione Piemonte ha già stanziato 3,75 milioni di euro per il finanziamento delle progettazioni sulla viabilità provinciale.

«Con questo stanziamento – conclude l’assessore Federico Riboldi -, la Regione Piemonte conferma la volontà di accompagnare il territorio casalese verso un’infrastruttura moderna e sicura, capace di rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini e di sostenere la competitività del sistema locale. Per questo motivo vorrei ringraziare il collega assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi che, ancora una volta, ha dimostrato la propria sensibilità verso le richieste del nostro territorio».