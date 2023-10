Articolo »

09 ottobre 2023

09 ottobre 2023 Roma

Al Museo Napoleonico I gioielli dei maestri orafi valenzani in mostra a Roma A “Ri-Trovamenti. Il gioiello tra Roma e Valenza”

di r.m.

Nella suggestiva location del Museo Napoleonico di Roma è stata inaugurata la mostra “Ri-Trovamenti. Il gioiello tra Roma e Valenza” che ha visto in esposizione le opere della Neo Scuola Romana del gioiello contemporaneo e i gioielli dei Maestri orafi Valenzani che hanno aderito al progetto Archivi Orafi Valenza, progetto promosso dal Comune di Valenza con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Museo dell’Arte Orafa Valenza”, il For.Al “Vincenzo Melchiorre”, il Gruppo Aziende Orafe Confindustria Alessandria e la Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

La mostra “Ri-trovamenti. Il gioiello tra Roma e Valenza”, ideata per il Museo Napoleonico con la collaborazione di Mani Intelligenti – Fondazione per l’innovazione e la cultura del gioiello italiano di Valenza, ha l’obiettivo di far dialogare le due realtà per far comprendere il valore culturale insito nella creazione manuale, ricercando testimonianze di ciò che è stato e di ciò che sarà la memoria del nostro saper fare nazionale e sottolinea il connubio tra la tradizione orafa romana e il rinomato artigianato dell’alta gioielleria di Valenza.

Per Archivi Orafi Valenza le aziende protagoniste sono Annaratone, Barberis Carlo, Callegher, Ceva gioielli, Crivelli gioielli, Leo Pizzo, Margherita Burgener, Monile Jewels of Italy, Moraglione, G. Verdi& C., For.Al “Vincenzo Melchiorre”, mentre a rappresentare la Scuola Neo Romana saranno Laura Abramo, Riccardo Alfonsi, Glauco Cambi, Flavia Diamanti, Fontana Gioielli, Forlenza Gioielli, Franchi Argentieri, Cristiana Perali, Anna Pinzari, Negri Gioielli, Rose’s Jewellery, Nicola Vitali

In esposizione anche il gioiello La fragilità degli abbracci/Raíz de luz, opera nata della collaborazione tra l’artista Elizabeth Aro e la ditta Lombardi Srl. Il gioiello è parte del progetto Fragile bellezza promosso dal Comune di Valenza e curato da Lia Lenti e Domenico Maria Papa.

L'Assessore ai Beni Culturali di Valenza Alessia Zaio, la Presidente della Fondazione Mani Intelligenti Alessia Crivelli e il presidente di For.Al Alessandro Traverso hanno presenziato all'inaugurazione, rafforzando il legame tra le due città e sottolineando l'importanza della collaborazione nel campo dell'arte orafa e della cultura.

La Roma Jewelry Week, ormai alla sua terza edizione, rappresenta un appuntamento annuale per gli amanti della gioielleria e gli appassionati d'arte; la mostra sarà aperta al pubblico per un periodo limitato e rappresenta un'opportunità unica per gli amanti della gioielleria e per coloro che desiderano esplorare il ricco patrimonio orafo di Roma e Valenza.