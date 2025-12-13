Articolo »

Cultura

13 dicembre 2025

Moncalvo

Domenica 14 dicembre alle ore 17 Una città e due castelli: a Moncalvo mostra e finissage Ultimo appuntamento dell’anno per il Museo Civico

di Alessandro Anselmo

La grande storia di Moncalvo, l’immenso patrimonio di castelli ancora esistenti o scomparsi, lo studio di armi e strumenti difensivi e la vita delle comunità locali e delle donne in epoche di guerre e assedi.

Questi temi e molti altri sono stati trattati domenica scorsa nell’intensa giornata promossa da Aleramo Onlus. Al centro delle iniziative il progetto “Una città due castelli” nell’ambito del programma “Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” finanziato dall’Unione Europea e con il Ministero della Cultura e in collaborazione con l’impresa sociale Morgana soc. coop. e Coordinamento Rievocazioni Storiche 1600/1700.

Nella mattinata i Camminamenti storici del Castello hanno ospitato la presentazione del progetto con letture da parte degli interpreti Francesco Crema e Giulia Provenzano di testi elaborati dalla scrittrice Anna Maria Ronchi e con la partecipazione del Coordinamento Rievocazioni Storiche 1600/1700 attraverso tre personaggi giunti nel castello direttamente dal 1613, all’epoca dell’assedio. I rappresentanti hanno illustrato le armi e l’abbigliamento perfettamente ricostruito in particolari di rara precisione. Un pubblico di turisti ha potuto ammirare gli archibugi e le munizioni rendendosi conto dal vivo della difficoltoso utilizzo di tali armi.

Il pomeriggio, trascorso all’interno del Teatro Civico, è stato aperto con le comunicazioni ufficiali giunte dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “Desideriamo esprimere il più sentito ringraziamento per l’impegno e la passione che mettete in ogni vostra iniziativa che promuove il patrimonio storico-artistico e culturale del territorio coinvolgendo tutta la comunità, che offre attività educative e formative, favorisce l’integrazione e la partecipazione attiva e che contestualmente fa riscoprire le nostre tradizioni e la cultura piemontese, dando sostegno anche al settore turistico-economico della nostra Regione”.

“Non possiamo che ringraziare – ha aggiunto la presidente di Aleramo Onlus Maria Rita Mottola - tali parole infondono il desiderio di continuare nonostante le difficoltà sempre crescenti. Anche l’Amministrazione Comunale di Montabone, hanno colto l’occasione per porgere i sentimenti di sincera gratitudine per il coinvolgimento nel progetto culturale dedicato a Guglielmo Caccia”.

Diversi gli interventi che si sono susseguiti tra cui quelli del registra e videomaker Edoardo Pasquino, dell’esperto di oplologia Eugenio Garoglio che si è soffermato sulla presenza di un secondo castello di Moncalvo nell’area retrostante la Chiesa di San Francesco sino allo storico Walter Haberstumpf e all’esperto di geofisica Roberto Francese. Dall’analisi dei documenti degli archivi comunali e notarili moncalvesi sono poi nati i testi messi a punto dalla scrittrice Anna Maria Ronchi.

Ultimo appuntamento dell’anno per il Museo Civico è domenica 14 dicembre, ore 17, con il finissage in musica delle mostre in corso presso le sale di via Caccia con l’intervento del violinista Constantin Voicu.

La partecipazione è possibile previa prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: tel. 351 9493084 o info@aleramoonlus.it.