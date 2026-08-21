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Scuola

21 agosto 2026

21 agosto 2026 Valenza

A Valenza La Formazione Continua Individuale, importante opportunità di aggiornamento per i lavoratori Grazie al For.Al

di Massimo Castellaro

Sono le iscrizioni ai corsi in partenza tra il mese di settembre e il mese ottobre (o nelle edizioni successive, attraverso la predisposizione di liste d’attesa) al For.Al “Vincenzo Melchiorre” di Valenza, in via Raffaello, nell’ambito della Formazione Continua Individuale, importante opportunità di aggiornamento per i lavoratori.

Il calendario propone i seguenti percorsi formativi: Tecniche orafe di base (durata 45 ore), Tecniche di pulitura e finitura (25 ore), Cad – progettazione tridimensionale di livello base e avanzato (25 ore ciascuno), oltre ai corsi di gemmologia dedicati a Gemme semipreziose e Perle, Diamante, Rubini, Smeraldi e Zaffiri (25 ore ciascuno). Completano l’offerta i corsi di Microincassatura e Bulinatura pneumatica, sia di livello base sia avanzato (45 ore ciascuno).

I corsi sono rivolti ai lavoratori dipendenti di aziende con sede in Piemonte. La frequenza è gratuita per chi possiede un ISEE pari o inferiore a 10mila euro; per gli altri è previsto un contributo pari al 30% del costo del corso. Info. 0131 952743, messaggio WhatsApp al 335 7219431 (riapertura uffici lunedì 24 agosto) oppure all’indirizzo mail valenza@foral.org.

Intanto anche la sede valenzana di For.Al è stata interessata dal progetto "For.Al: formazione accogliente, accessibile ed inclusiva", finanziato nell'ambito del Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027 – Azione IV.4.ii.1 "Interventi infrastrutturali per l'adeguamento, il miglioramento o il potenziamento delle strutture e delle sedi didattiche".

I risultati conseguiti nelle sedi di Valenza, Casale Monferrato e Novi Ligure hanno permesso di migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento, incrementare l'accessibilità e l'inclusione degli studenti, ampliare gli spazi dedicati alla didattica con nuove aule e laboratori, rafforzare le dotazioni digitali e tecnologiche e sostenere la crescita dell'offerta formativa, con l'attivazione di un nuovo indirizzo e un incremento delle iscrizioni.