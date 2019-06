Articolo »

Comprensorio

21 giugno 2019

21 giugno 2019 Cella Monte

Un ricco fine settimana Visite, concerti e incontri per l’anniversario Unesco in Monferrato A Cerrina tanti appuntamenti per la patronale

di r.m.

Ozzano Monferrato, Sala Monferrato, Cella Monte, Treville, Rosignano Monferrato. Il fine settimana di queste località collinari è ricco di appuntamenti tutti legati ad un unico fil rouge: quello riguardante le celebrazioni per il quinto anniversario della proclamazione del Sito Unesco “Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato”.

In programma visite agli infernot, momenti di incontro, intrattenimenti musicali. E ci sarà spazio anche per l’ultimo appuntamento, prima delle vacanze estive, di “Camminare il Monferrato”: la passeggiata si terrà domenica nei Comuni di Ottiglio (ritrovo alle ore 17 in via Mazza presso la sede della Pro Loco), Olivola e Frassinello.

A Cerrina al via oggi, venerdì, la tradizionale festa patronale dedicata a San Giovanni in frazione Valle e Sagra dell’Agnolotto, per una cinque giorni di musica, enogastronomica, sport e ballo: all’atmosfera della tradizionale festa di paese si inseriscono competizioni sportive, luna park e spettacolo.

tutti i servizi su "Il Monferrato" di venerdì 21 giugno