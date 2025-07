Articolo »

Esposizione “Con le armi, senza le armi” da Grazzano a Camagna Nata su iniziativa della Regione e dell’ISRAL

di Paolo Giorcelli

Grazzano passa il testimone a Camagna. È il Museo della Resistenza del Basso Monferrato presso la casa natale di Vitale ed Eusebio Giambone (rispettivamente soldato delle Brigate Internazionali caduto nel 1937 a Huesca durante la Guerra Civile Spagnola e dirigente piemontese del Comitato di Liberazione Nazionale nonché martire antifascista, trucidato sette anni dopo da un plotone di soldati della Guardia Nazionale Repubblicana al poligono del Martinetto di Torino) la tappa conclusiva dell’esposizione itinerante “Con le armi, senza le armi”.

Nata su iniziativa della Regione e dell’ISRAL, l’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria, per commemorare otto decenni dalla Liberazione d’Italia dal nazifascismo, la mostra è stata inaugurata il 17 maggio a Ottiglio, per poi proseguire il suo cammino a Sala, Grazzano e infine Camagna, dove chiuderà i battenti domenica 20 luglio alla presenza del Presidente dell’ANPI Provinciale di Alessandria Roberto Rossi.

Quattro realtà che, in 26 pannelli illustrativo-descrittivi, condividono sui rispettivi territori i momenti e i personaggi cruciali della Resistenza piemontese e monferrina: il riferimento va all’operato della Banda Lenti, i cui comandanti, i fratelli Agostino e Piero Lenti, e parte dei componenti, erano originari di Camagna, catturata alla Madonna dei Monti, al confine grazzano-ottigliese, prima di essere trucidata a Valenza, e a Dea Rota Melotti, celebre staffetta partigiana, evocata nelle pagine de “II Partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio e Sindaca di Sala dal 1985 al 1990.

Alla cerimonia di inaugurazione della fermata camagnese di “Con le armi, senza armi” è intervenuto sabato il Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte, nonché Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, Domenico Ravetti.