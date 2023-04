Articolo »

19 aprile 2023

Sabato 22 aprile Inaugurazione del nuovo store Ducati ad Alessandria con Bagnaia e Capello

Una nuova concessionaria Ducati nel cuore di Alessandria: sabato 22 aprile, a partire dalle 15, in via Marengo 181 inaugura lo store punto di riferimento per gli appassionati delle “Rosse di Borgo Panigale”, con la presenza straordinaria del campione del mondo Francesco Pecco Bagnaia e della Desmosedici GP 2023.

Ducati Alessandria: lo showroom progettato per offrire la migliore esperienza

Sabato 22 aprile si alza ufficialmente il velo su Ducati Alessandria, la location prestigiosa disposta su due piani e presieduta da Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e Presidente del Gruppo Audi Zentrum Alessandria. Gli spazi interni sono stati disegnati per accogliere i visitatori in un ambiente ampio e moderno, in puro stile Made in Italy, e in cui trovare l’intera gamma Ducati e l’Usato, con tutta la garanzia e l’affidabilità che il Gruppo Audi Zentrum Alessandria offre da oltre vent’anni. La passione e i valori per le bicilindriche si esprime anche nella vasta area dedicata agli accessori e all’abbigliamento, oltre all’evoluto reparto Ducati Service dove sarà a disposizione un team di tecnici per l’assistenza e le riparazioni. Ducati Alessandria è anche la patria dello Scrambler®, con uno spazio dedicato a motociclette, abbigliamento e accessori dell’iconico brand. Il punto vendita sarà aperto dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19, mentre l’officina sarà operativa dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 18:30.

Le parole del presidente Dindo Capello

“Ho sempre considerato Ducati un’eccellenza italiana, espressione nel mondo di creatività, innovazione e tecnologia”, dichiara Dindo Capello, Presidente del Gruppo Audi Zentrum Alessandria e a capo dello store Ducati Alessandria. “Sono orgoglioso di poter coniugare il brand Ducati alla nostra esperienza che, da oltre vent’anni, fa del nostro Gruppo un punto di riferimento in Piemonte. Potendo contare su professionisti specializzati e un grande team, sono certo che l’apertura dello showroom, con la partecipazione del grande campione Pecco Bagnaia, sarà il primo passo di una storia di successo”.

Sabato 6 e domenica 7 maggio Test Ride Ducati

Sabato 6 e domenica 7 maggio appuntamento nel nuovo store di via Marengo 181, ad Alessandria, per toccare con mano le nuove Ducati della gamma 2023 e avere l’opportunità speciale di provare il proprio modello preferito. Il Ducati Tour, infatti, farà tappa in città per far vivere a tutti gli appassionati della “Rossa” l’emozione di un Test Ride unico. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la concessionaria allo 0131 242490 o all’indirizzo info@centromoto-al.it.