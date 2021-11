Articolo »

18 novembre 2021 Occimiano

Appuntamenti All'Info Point di Occimiano il progetto "Ry-style" Laboratorio di intaglio "La bottega del legno" e Arti Terapie Espressive

L'incontro di arte in movimento

di Fernando Debernardis

Si rinnovano gli appuntamenti presso l’Info Point nell’ambito del progetto “Ry-style”, finanziato dal Ministero del Lavoro in collaborazione con Regione Piemonte e Comune di Occimiano. Ogni martedì, dalle 15 alle 20 (fascia oraria da concordare al momento dell’iscrizione), prosegue il laboratorio di intaglio “La Bottega del Legno”, aperto a grandi e piccoli a partire dagli 11 anni: l’obiettivo - con l’avvicinarsi del dicembre natalizio - è creare doni speciali, quali “bacchette magiche” intagliate e ciondoli in legno personalizzati disegnati a pirografo. “Ciascuno darà vita al proprio “artigiano interiore” realizzando doni unici per scaldare il cuore di chi li riceverà” - spiega il conduttore Marco Lotti - “Il Maestro d’Arte crea per passione e trasmette il frutto di anni di esperienza nel suo processo creativo. Gli oggetti d’arte, dalle forme svariate, sono già presenti nel legno ed ora sono svelati dall’occhio attento che vede oltre l’apparenza. L’approccio/atteggiamento è quello del “fare per fare”, ognuno può vedere un semplice ramo trasformarsi attraverso il lavoro delle proprie mani”. L’attrezzatura e le fasi di lavorazione sono manuali e prive di dispositivi elettrici; per l’iscrizione, gratuita, contattare il numero 3338318790 oppure scrivere a lottimarco71@yahoo.it. E giovedì 18 novembre, alle 20,30, spazio all’incontro “Accettare l’offerta: io ti vedo” per la serie legata alle Arti Terapie Espressive. L’esperta Marzia Righetti descrive il senso dell’iniziativa: “Il canale del teatro gioca un ruolo fondamentale per esplorare le relazioni e i ruoli che “giochiamo” nella vita. Qui ci ispiriamo al teatro di improvvisazione, dove vige la regola di accettare l’offerta del compagno con il quale si è in scena. C’è cooperazione e “la strada/la scena” è costruita insieme, avanza grazie all’offerta di una persona e alla rispettiva controfferta del compagno (battute, idee…). La relazione si sviluppa solo considerando l’altro punto di vista e se viene rispettato il proprio”. Non è richiesta alcuna competenza. Iscrizioni al numero 3471258172 oppure a marzia_righetti@yahoo.it.