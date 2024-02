Articolo »

Cultura

03 febbraio 2024

Lomello

Musica Il Monferrato Classic Festival arriva a Lomello con il talentoso pianista Davide Conte Domenica 4 febbraio alle 17

Davide Conte, pianista classe 2006

di Massimo Castellaro

La rassegna Monferrato Classic Festival, direttore artistico Sabrina Lanzi, prosegue con quattro concerti alla ex chiesa di San Rocco a Lomello, primo questo fine settimana, domenica 4 febbraio alle ore 17, con il pianista Davide Conte.

Il programma di sala prevede l’esecuzione musiche di Bartok (1881-1945) Suite op.14 Sz.6, Allegretto, Scherzo, Allegro molto e Sostenuto. A seguire Sonata in mi minore, Op. 7, Allegro moderato, Andante molto, Alla Menuetto, ma poco più lento, Finale: Molto allegro di Grieg (1843-1907), Carnevale di Vienna op.26, Allegro, Romanza, Scherzino, Intermezzo e Finale di Schumann (1810-1856), per concludere con Sonata n. 4, op. 29, Allegro molto sostenuto, Andante assai e Allegro con brio, ma non leggero di Prokofiev (1891-1953). Davide Conte, classe 2006, ha iniziato lo studio del pianoforte a sei anni con Maddalena De Facci sotto la cui guida sta proseguendo il proprio percorso musicale.

Attualmente frequenta il corso di perfezionamento di pianoforte annuale presso la Scuola di Musica di Fiesole nella classe del maestro Andrea Lucchesini. In questi anni ha vinto il Primo Premio Assoluto in numerosi concorsi tra i quali il “J.S. Bach” di Sestri Levante (vincitore dell’intero concorso), l’“Ars Nova” di Trieste (con l’assegnazione , il “Città di Treviso”, "Città murata" di Cittadella”, "Vito Frazzi" di Scandicci, “Città di Albenga", "Città di Caraglio", “AcerbiCompetition" di Mantova, "Città di Bucchianico". Ha vinto inoltre il primo premio ai concorsi "Città di San Donà di Piave", "Città di Camerino", "Antonio Salieri" di Legnago, "Giulio Rospigliosi", “Città di Riccione”, “Amadeus Piano Competition” di Lazise, “Ugo Amendola” di Mogliano Veneto.

In ambito internazionale, il secondo premio al concorso internazionale “Ricard Viñes” di Lleida in Spagna e il primo premio al “Rachmaninov piano competition” di Sarajevo, il terzo premio al concorso “Isidor Bajic” dì Novi Sad, il primo premio all’Euplay piano competition for the youth in Europe. La domenica successiva, 11 febbraio, ospite sarà proprio Antonello Mazzucco con il suo ensemble di fiati, poi Morgan Banzaglia e Jun Li He.