Articolo »

Attualità

17 febbraio 2024

17 febbraio 2024 Casale Monferrato

Venerdì 16 affollato incontro del Pd a Casale Contro il deposito nazionale scorie: dall’assemblea pubblica alla mobilitazione provinciale Il 6 aprile manifestazione ad Alessandria

di Mattia Rossi

Salone Anffas gremito ieri sera, venerdì 16 febbraio, per l'incontro pubblico organizzato dal Pd contro l'ipotesi di deposito nazionale delle scorie nucleari a Trino.



Quattro gli interventi principali dopo l'introduzione del segretario Cesare Chiesa: Fabio Olivero (sindaco di Odalengo Grande), Fausto Cognasso (Comitato Tri-No), Patrizia Ferrarotti (capogruppo di minoranza a Trino) e Alfredo Frixa (geologo).



Sono poi seguiti numerose prese di posizione di professionisti, esponenti dell'associazionismo e amministratori prima delle conclusioni del capogruppo dem in Consiglio comunale di Casale, Luca Gioanola, del consigliere regionale Domenico Ravetti e dell'on. Federico Fornaro.



Intanto il sindaco Federico Riboldi ha annunciato una mobilitazione provinciale che culminerà il prossimo 6 aprile quando ci sarà una manifestazione ad Alessandria per chiedere a Sogin l'esclusione dalle aree idonee non solo della provincia ma tutto il Piemonte.