03 dicembre 2021 Moncalvo

Appuntamenti Secondo weekend nel Moncalvese con il Bagna Cauda Day e... camminata Conviviali e Nordic Walking

Escursioni di Nordic Walking sul territorio per il Bagna Cauda Day

di Alessandro Anselmo

Secondo weekend con protagonista la nona edizione del “Bagna Cauda Day” organizzata dall’associazione Astigiani. Dopo il successo dello scorso finesettimana, si replica in oltre 130 locali tra ristoranti, cantine storiche, agriturismi in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, e in Giappone, Berlino e Shanghai.

Tanti i ristoranti del nostro territorio che ospiteranno da venerdì a domenica la manifestazione: da Vignale a Casorzo, da Serralunga a Casale, l’elenco completo si trova al sito www.bagnacaudaday.it. Per ogni locale è pubblicata una scheda con il numero di posti messi a disposizione e il telefono per prenotare il proprio posto.

Il prezzo di riferimento del piatto in tutti i locali sarà di 25 euro. La bagna cauda potrà essere proposta in varie versioni segnalate da un semaforo: Come dio comanda (rosso), eretica (giallo) o atea senz’aglio (verde). Previsto anche il Finale in gloria con tartufo. Il vino è proposto al prezzo di 12 euro a bottiglia.

Non solo buona tavola ma anche trekking per smaltire o prepararsi all’abbuffata. Dopo la passeggiata nei dintorni di Calliano, Gabriella Lago, istruttrice di Nordic Walking e guida ambientale escursionistica ideatrice di Colibrì Escursioni propone infatti per domani, sabato 4 dicembre, una camminata panoramica sui sentieri del grignolino e dei noccioleti per circa 7 Km e 2 ore di percorrenza nel comune di Portacomaro. Partenza ore 9.45 dal piazzale antistante l’agriturismo Terra d’Origine. Obbligatoria la prenotazione entro venerdì 3 dicembre e contributo per la camminata di 10 euro. Info e prenotazioni: Gabriella: colibriescursioni@gmail.com, oppure 333.2387218.