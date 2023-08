Prosegue l’allerta gialla. Lunedì allerta arancione

La rete di monitoraggio di Arpa Piemonte ha "evidenziato i valori di pioggia più significativi nelle stazioni pluviometriche del Verbano e Vercellese, dove sono stati registrati, nelle ultime 24 ore, 143 mm a Cursolo (VB), 120 mm a Sabbia (VC), di cui 110 mm nelle ultime 6 ore. Nel Monferrato, le raffiche di vento particolarmente intense che hanno accompagnato i temporali nella giornata di ieri, sono state registrate dall’anemometro della stazione di Casale Monferrato (AL) con valori di circa 100km/h".

Nel pomeriggio odierno "la saccatura andrà spostandosi progressivamente verso la nostra regione, determinando la graduale formazione di un minimo depressionario al suolo sul Golfo Ligure tra la serata odierna e la mattinata di domani, che porterà un nuovo passaggio perturbato sul Piemonte, con piogge moderate o forti diffuse, anche a carattere temporalesco".

In dettaglio "i picchi di precipitazione più intesi sono attesi sulla parte nordorientale al confine con Lombardia e Svizzera e su quella meridionale per lo sconfinamento dei temporali dalla Liguria; i fenomeni localmente più intensi proseguiranno nella notte, interessando anche il Cuneese e Torinese. Dal pomeriggio di domani le piogge andranno gradualmente ad attenuarsi, interessando comunque ancora tutta la regione con valori moderati".

Sulla base delle previsioni meteorologiche, "sono attesi graduali innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua dei reticoli principale e secondario a partire dalla giornata di domani. Per la giornata odierna, sono possibili locali allagamenti in corrispondenza degli scrosci più intensi che possono interessare i bacini dei piccoli tributari".

Gli scenari previsti "per l’innesco di fenomeni di versante contemplano inneschi isolati di frana per le porzioni collinari e pedemontane della regione a partire dalla giornata odierna. E’ previsto un aumento della criticità per la giornata di domani, con l’estensione delle aree alpine interessate e un possibile incremento nel numero di fenomeni attesi, in particolare per pianure e cuneese".

Visti i fenomeni attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso, "per la giornata odierna, un’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutte le aree di allerta della regione, con l’indicazione di rischio idrogeologico per temporali sui settori occidentali, meridionali e sulle pianure. Data l’intensificazione dei fenomeni nella giornata di domani l’allerta per rischio idrogeologico diventa arancione sulle pianure e bacini di Bormida, Belbo e Orba con possibili allagamenti e attivazione di fenomeni di versante".