02 settembre 2020

02 settembre 2020 Moncalvo

Appuntamenti La ripartenza di Moncalvo con street food e teatro Da giovedì tre serate dedicate alla festa della birra

di Alessandro Anselmo

A Moncalvo torna il cibo da strada con la Festa della birra e il Comune annuncia il recupero di due spettacoli della stagione teatrale interrotta a causa della pandemia.

Da giovedì 3 a sabato 5 settembre dalle 18 alle 24, tre sarete all’insegna della birra artigianale e dello street food con AICI, l’associazione italiana cuochi itineranti che dopo l’appuntamento di luglio torna sotto i portici di piazza Carlo Alberto con la collaborazione del BarCollo di Moncalvo e il patrocinio del Comune di Moncalvo. L’evento si terrà anche in caso di maltempo, in quanto i tavoli sono al coperto e nel rispetto delle normative anticontagio da Covid-19.

Domenica 6, invece, alle ore 18, in piazza Antico Castello, riprende la stagione teatrale moncalvese, con il recupero del primo dei due appuntamenti in abbonamento che erano stati sospesi in primavera a causa dell’emergenza sanitaria. Saranno la Blue Dolls ad esibirsi in concerto sul palco allestito nel nuovo scenario di piazza Antico Castello vicino all’ufficio turistico dove “le mura medievali faranno parte della scena”, spiegano dal Comune. Il 19 settembre, invece, sempre alle 18, andrà in scena l’Otello di Shakespeare interpretato dall’attore Davide Lorenzo Palla che va a sostituire il monologo“In nome del Padre” di Mario Perrotta con la consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati.

La stagione moncalvese, promossa dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e dall’associazione Arte e Tecnica guidata da Mario Nosengo, direttore artistico delle stagioni teatrali di prosa di Moncalvo, in collaborazione con il Comune di Moncalvo, riprende quindi con entusiasmo dopo lo stop del marzo scorso in attesa di definire, si spera, la prossima.