08 novembre 2024 Casale Monferrato

Sabato 9 novembre a Casale Prevenire l’infarto miocardico con il controllo del colesterolo Al Municipale informazione, divulgazione e misurazioni gratuite del livello di colesterolo

di r.m.

Sabato 9 novembre dalle ore 9 alle 12, nel Teatro Municipale di Casale Monferrato, si terrà un evento dedicato alla prevenzione primaria e secondaria dell’infarto miocardico, con particolare attenzione all’ipercolesterolemia, in prevenzione primaria e secondaria.

L’iniziativa si rivolge alla cittadinanza con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione su come ridurre i rischi cardiovascolari di infarto miocardico tramite il controllo dei livelli di colesterolo.

L’evento, organizzato dalla Città di Casale Monferrato in collaborazione con la Fondazione per il Tuo Cuore HCF, con il sostegno non condizionato di PIAM Farmaceutica, prevede interventi istituzionali e sessioni informative di esperti della salute per trattare il tema della prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Interverranno il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, il direttore del Reparto di Cardiologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, Federico Nardi, e la coordinatrice infermieristica, Michela Coppi.

Saranno, inoltre, presenti cardiologi e infermieri della cardiologia dell’Ospedale Santo Spirito, a disposizione della popolazione per approfondimenti e delucidazioni. Durante l’evento saranno effettuate, su base volontaria ai cittadini interessati, misurazioni gratuite del livello di colesterolo.