Articolo »

Attualità

13 marzo 2024

13 marzo 2024 Bassignana

Iniziativa Memorial Zucconi: sostegno alla disabilità e nuovi orizzonti di intervento I progetti 2024 presentati in Regione Piemonte

di r.m.

Il mondo delle disabilità e il sostegno alle fasce fragili al centro dei progetti 2024 presentati l’11 marzo dal Memorial Cristian Zucconi Aps presso la Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del vicepresidente Fabio Carosso e dell’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio. Tra i relatori, al fianco di Andrea Zucconi, fondatore dell’associazione e suo presidente, anche i vertici regionali e provinciali di Croce Rossa Italiana – con Vittorio Ferrero, presidente regionale per il Piemonte, e Marco Bologna, presidente per la provincia di Alessandria – nonché Luca Ballerini, presidente del Lions Club Valenza Host.

Presenti anche il sindaco di Bassignana, Eleonora Vischi, quello di Casale Monferrato, Federico Riboldi, e il sindaco di Fubine, Lino Pettazzi, nonché una nutrita delegazione della Croce Rossa Italiana, sezione Valenza-Comitato Alessandria.

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulle nuove strade che l’associazione, nata a Bassignana cinque anni fa e fondata ufficialmente un anno fa, ha scelto di percorrere per l’anno in corso.

Il mondo del rally e del drifting, passione di Cristian, scomparso prematuramente a 20 anni, e di suo padre Andrea Zucconi, resta la fonte principale di ispirazione per le nuove sfide all’insegna della solidarietà e della beneficienza, ma non mancano nuovi canali di intervento per sostenere un territorio che sta allargando i suoi confini oltre l’Alessandrino.

“Le iniziative benefiche del Memorial Cristian Zucconi ci devono insegnare molto – ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – e rappresentano uno straordinario esempio di come si possa trasformare il dolore in azioni di bene, un qualcosa di enormemente complicato per cui esprimo la mia profonda ammirazione anche come genitore: ciò che state facendo dimostra come stiate regalando qualcosa di importante alle persone del nostro territorio che ne hanno bisogno e il vostro operato insegna come tutti dovremmo smettere di lamentarci e trasformare in forza interiore ciò che di negativo ci accade, per fare del bene e dare esempio in maniera contagiosa, perché nessuno deve restare indietro”.

Tra i vari impegni presi per il 2024 spicca l’evento, del 18 maggio prossimo, che va sotto lo slogan “Car-Therapy: accendere i motori dell’autostima”, un progetto in collaborazione con il Lions Club Valenza Host articolato in tre fasi e pensato per le ragazze e i ragazzi con disabilità provenienti dalle varie associazioni del territorio. Negli spazi della fornace di Bassignana, si terrà una giornata interamente dedicata a chi di loro, armato di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, desidererà provare l’emozione di ritrovarsi passeggero a fianco di esperti piloti di rally. Il tutto con telecamere go-pro a bordo e cineoperatore per interviste e reportage, al fine di realizzare un cortometraggio destinato al pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare la società̀ sulle “abilità della disabilità” e raccogliere fondi destinati al successivo progetto “Vacanze memorABILI”. Quest’ultimo progetto anch’esso in partnership con il Lions Club Valenza Host, rientra nel service Lions “Adotta un disabile e portalo in vacanza”, che prevede la donazione di una settimana di vacanza a soggetti con disabilità e loro operatori.

“Il Lions club Valenza Host è da sempre vicino alle manifestazioni del Memorial Cristian Zucconi – ha voluto sottolineare Luca Ballerini, presidente Lions Club Valenza Host – credendo nella loro energia e nella loro concretezza, perché quando dicono che fanno una cosa la fanno davvero. Testimoniano la capacità di legare le associazioni insieme e quando le associazioni lavorano insieme le forze non si sommano ma si moltiplicano. Car-Therapy è un’iniziativa che ci è piaciuta e che abbiamo deciso di sostenere, perché può offrire grandi emozioni a ragazzini che normalmente non si accostano a esperienze così esaltanti e pensiamo che questo possa arricchire la loro fiducia in se stessi”.

Altrettanto sostegno all’iniziativa anche da Marco Bologna, presidente di Croce Rossa per la provincia di Alessandria: “Croce Rossa opera per aiutare gli altri e non potevamo non stare al fianco del Memorial Cristian Zucconi, la nostra storia ci lega a questi fini: vogliamo sostenere il Memorial Cristian Zucconi aiutandolo a crescere e per questo ringraziamo anche il presidente Cirio e la Regione Piemonte per averci dato la possibilità di essere qui presenti, manifestando la vicinanza a questi valori. Le auto sono un mondo magico, coinvolgono ed affascinano e questa nuova iniziativa, la Car-Therapy, sarà qualcosa di eccezionale, perché farà sentire a chi ha questa passione che, nonostante le disabilità, non è secondo a nessuno. Ho provato io stesso la grande emozione di salire a bordo di un’auto da rally durante l’evento annuale principale dell’associazione, il Memorial Day, e posso dire che questa associazione ha la capacità di unire un’importantissima manifestazione di motor-show a qualcosa di positivo, di vero, e lo fa con un messaggio chiarissimo: finalizzare l’impegno al fare del bene”.

La collaudata collaborazione con Croce Rossa – sempre presente al fianco degli eventi del Memorial Cristian Zucconi con la sezione Valenza (facente parte del Comintato di Alessandria) – è stata ampiamente lodata tanto da Cirio quanto dal suo vice Carosso e prosegue negli interventi destinati alla popolazione grazie alla presenza a Bassignana di un ambulatorio mobile che, in due giornate diverse, offrirà ai cittadini, in un’ottica di prevenzione, screening per la Moc (24 marzo) e per la mappatura dei nei (fine aprile, con data da definirsi).

A Croce Rossa (sezione Valenza e Fubine) verrà poi donato un corso di formazione sul cyberbullismo certificato Aica, in maniera tale da poter poi fare informazione tra i giovani del territorio.

“La vostra energia è coinvolgente e avvolgente – ha affermato il presidente regionale di CRI, Vittorio Ferrero - e Croce Rossa non può che manifestare sentimenti di vicinanza rispetto ai valori e all’impegno che portate avanti. La vostra collaborazione nelle tante iniziative con i colleghi di Valenza sottolinea quanto per noi sia importante condividere principi, percorsi e scelte di impegno nei confronti degli altri con altre associazioni che scelgono di aiutarci a sostenere progetti e iniziative. Credo che il vostro motto ‘Fare del bene e farlo bene’ sia esattamente il senso di questa nostra collaborazione con voi e di questa sfida fatta di grandi interventi e anche piccole cose, capaci però di aiutare a migliorare la qualità della vita di chi ha bisogno”.

Tra le varie iniziative per il 2024, anche il progetto ARPD - Auto Rieducazione Posturale Dinamica, destinato principalmente alla terza età, ma con la possibilità di estenderlo anche alla disabilità. La Arpd è una pratica di rieducazione posturale e allenamento che mira a rafforzare il corpo, correggere la postura e migliorare la fluidità̀ e la precisione dei movimenti. A questo fine, verranno donate ad alcune RSA individuate sul territorio, pacchetti di sedute condotte da Caterina Doglioli, socia fondatrice Memorial Cristian Zucconi ed esperta trainer di questa disciplina.

Proseguono poi i progetti già avviati nel 2023. In particolare, spicca la collaborazione con Inpha 2000, azienda impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nutraceutici. La partnership prevede anche per quest’anno la donazione - a Rsa e medici di base - di Vitamina D e altri integratori ad alto razionale scientifico e tecnologico capaci di sostenere un miglioramento delle qualità di vita e salute.

Continua anche l’alternanza scuola-lavoro, per apprendere le varie fasi del lavoro e del funzionamento del mondo associazionistico. Oltre all’istituto di Istruzione superiore Benvenuto Cellini di Valenza, quest’anno anche il coinvolgimento della Scuola di formazione professionale For.AL di Valenza, cui è stato commissionato il progetto di un ciondolo capace di racchiudere i valori del Memorial e destinato ad essere donato ai soci.

Non si arresta, infine, il desiderio di sostenere anche l’ambiente e compensare le emissioni di Co2: prosegue infatti il contributo alla riforestazione attraverso il PROGETTO TREE-NATION,

partner ufficiale dell’UNEP (United Nations Environment Programme): fino a oggi il Memorial Cristian Zucconi ha contribuito a piantare 544 alberi, per un totale di 41,97 tonnellate di anidride carbonica compensate nei prossimi vent’anni.