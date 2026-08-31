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Manifestazioni

31 agosto 2026

31 agosto 2026 Casale Monferrato

“Cena di fine estate” La tradizionale “Carpionata” con la Condotta Slow Food Monferrato Casalese e Moncalvo

di Chiara Cane

In attesa della 16° edizione di Terra madre Salone del Gusto di Torino, mercoledì 3 settembre, la Condotta Slow Food Monferrato Casalese e Moncalvo organizza la “Cena di fine estate”, al Ristorante Osteria Amarotto di Casale Monferrato, e lo fa con la tradizionale “Carpionata”, un pilastro della cucina contadina e casalinga della bella stagione.

La ricetta carpione prende il nome da un pesce d’acqua dolce, esclusivo del Lago di Garda, appartenente alla famiglia dei salmonidi, storicamente conservato in una marinata a base di aceto e aromi. Per estensione, il termine è passato a indicare un preciso metodo di conservazione e marinatura applicato principalmente ai pesci d’acqua dolce (come tinche, carpe, anguille, agoni o alborelle), infarinati, fritti e poi immersi in un liquido composto da un soffritto caldo di cipolle, salvia, talvolta sedano e carote, acqua e aceto.

Più che a una singola materia prima, fa riferimento a un ricco piatto misto che affianca alle verdure (come zucchine e zucca) uova fritte e cotolette di pollo o vitello. Il tutto fritto, dorato e coperto dalla marinata profumata all'aceto e salvia, servito freddo come antipasto, secondo o piatto unico. Un savoir-faire di conservazione diffuso in tutta Italia, con differenti declinazioni regionali: dal saor veneto (spesso arricchito in agrodolce con pinoli e uvetta) allo scapece o scabeccio di origine ligure e meridionale. Quota di adesione alla serata: euro 38 per i soci di Slow Food e 43 euro per i non soci. Info e prenotazioni: 0142 781281.

Il tema della 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, in programma a Torino dal 24 al 27 settembre, sarà la "Biodiversità come ricchezza e cultura di pace". Nell’occasione, il centro storico della città Sabauda accoglierà oltre 3.300 delegati da più di 120 Paesi e 700 espositori del grande Mercato. L'evento monferrino rientra nel ricco programma di iniziative d'avvicinamento, "The Road to Terra Madre", con l'obiettivo di coinvolgere soci e appassionati sui temi della tutela dei beni comuni, del rispetto dei produttori e della sovranità alimentare.