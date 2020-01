Articolo »

Comprensorio

18 gennaio 2020

18 gennaio 2020 Ozzano Monferrato

Reportage Ozzano sempre più turistico: 1905 le presenze nel 2019 Anche sei pullman, 38 i camper per Plein Air

di Pier Luigi Rollino

Le cifre parlano chiaro: a Ozzano Monferrato, nel corso del 2019, sono transitati 766 turisti. Presenze importanti che sottolineano i benefici ottenuti dalla Bandiera Arancione del TCI. I dati sono dell’Ufficio Turistico: 403 i partecipanti alle visite guidate nelle date programmate degli eventi; 363 le presenze alle visite guidate su prenotazione Le persone in giro per il centro storico indipendenti, viste o intercettate dall’ufficio del turismo sono state 447 per un totale di 1213 nel solo borgo antico dove ogni domenica, dal 31 marzo al 30 ottobre, i volontari tengono aperte le chiese ed è possibile visitare anche l’Infernot Zavattaro.

Ci sono poi 692 persone che hanno partecipato alle passeggiate o alle visite all’area di archeologia industriale, alle passeggiate di trekking o hanno visitato la mostra organizzata dall’associazione Opero. In totale le presenze turistiche di stampo culturale sono state 1.905. «Certamente - commentano in Municipio - la presenza turistica complessiva sarà ben oltre le 2.000 persone.Al momento non disponiamo ancora dei dati sulle notti passate ad Ozzano».

Queste le provenienze: 572 dal Piemonte (province To 192, Al 153, At 110, Bi 66, … ), 229 dalla Lombardia ((Mi 82, MB 58, Bg 32, Va 26 …), 21 dalla Liguria, 12 dall’Emilia, 10 da altre Regioni. Gli stranieri che hanno visitato Ozzano sono stati 54: Svizzera 14, Germania 10, Francia 10, Inghilterra 8, Israele 7, Olanda 5. Sei i pullman, 38 i camper nei due eventi Plein Air.