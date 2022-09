Articolo »

16 settembre 2022

16 settembre 2022 San Salvatore Monferrato

Continua la kermesse A "PeM!" l'arrivo dei big Morgan e Brachetti Questa sera, venerdì 16 settembre, alle ore 21 a San Salvatore ci sarà Morgan

di Massimo Castellaro

Un fiume in piena di incontri con artisti di primissimo piano. Da Morgan ad Arturo Brachetti, passando per Ron, Pilar Fogliati, Luca Morino, il PeM Music Contest, senza dimenticare omaggi a Fenoglio, Battiato e ai Mondiali del 1982.

È il cartellone della diciassettesima edizione di “PeM! Festival - Parole e Musica in Monferrato”, iniziato alla fine del mese scorso e che proseguirà sino a sabato 1 ottobre. Questa sera, venerdì 16 settembre, alle ore 21, il festival avrà l’onore di ospitare Morgan, che con una esibizione/incontro a tutto campo passerà dai suoi brani a Bach, dai cantautori italiani a David Bowie: il tutto con il parco della torre storica a fare da suggestiva cornice. Domenica 18 settembre invece a Lu Cuccaro (località Cuccaro, via Colonnello Mazza) il protagonista di PeM! sarà Arturo Brachetti il quale, stimolato anche dalle domande del direttore artistico, offrirà l’opportunità unica di conoscerlo sotto la veste insolita e meno nota di narratore invece che in quella di trasformista.

Gli eventi con personaggi importanti della musica, dell’arte e della società italiana continueranno lunedì 19 con un appuntamento dedicato ai Mondiali in Spagna del 1982, “La Coppa più bella del mondo”, che hanno incoronato, allora per la terza volta nella storia, gli azzurri guidati dal commissario tecnico Enzo Bearzot, con Maurizio Crosetti a San Salvatore (il giornalista sarà introdotto da Riccardo Massola, già direttore della Biblioteca Civica di Valenza e ideatore, oltre tre lustri orsono, di Parole e Musica in Monferrato), mentre mercoledì 21 è in programma la finale del “PeM Music Contest”, il concorso musicale per giovani artisti della provincia di Alessandria, che vedrà in finale Nyko Ascia, Nicola Project, L’Ottico e Roma al Country Sport Village di Mirabello, struttura che ha già ospitato domenica scorsa l’apprezzato incontro con Paolo Benvegnù.

Mercoledì al parco Torre è intervenuta l’attrice Marina Massironi nell’ambito di una serata dedicata a Mario Lodi e inserita nella Biennale Junior di Letteratura, mentre ieri, mentre il giornale andava in stampa, era previsto l’intervento, sempre a San Salvatore, di Violante Placido. Come noto il fulcro della rassegna è costituito da incontri con cantanti e cantautori che si raccontano inframezzando alle parole una parte musicale. «Ma quest’anno - recita una nota degli organizzatori - sono diversi anche gli appuntamenti che riguardano teatro, cinema, letteratura, tutti a ingresso gratuito, senza prenotazione, tra le colline, le risaie e il Po, nel Monferrato, territorio patrimonio dell’Unesco, e nei suoi dintorni, a un’ora da Torino, Milano e Genova».

Il PeM! Festival è organizzato dai Comuni di San Salvatore Monferrato, Valenza, Lu-Cuccaro Monferrato, Balzola, Pontestura, Rive, Alessandria e Mirabello Monferrato e da Country Sport Village Mirabello, con il contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato Unesco World Eritage Site.