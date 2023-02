Articolo »

Cronaca

26 febbraio 2023

26 febbraio 2023 Ponzano Monferrato

Forti raffiche di vento in Monferrato: a Ponzano sfiorati i 90kmh

di r.m.

"Dalla prima mattina forti raffiche di vento dai quadranti orientali interessano tutta la nostra provincia con effetti più marcati sulle aree di pianura dell'alessandrino, maggiormente esposte alle correnti di bora".

Lo comunica la Protezione Civile: "In queste aree sono segnalati danni con cadute di alberi, interruzione di corrente, tetti di case e capannoni scoperchiati tra Molino dei Torti, Alzano Scrivia, Bassignana e altri Comuni della zona"

"Le raffiche di vento hanno raggiunto quasi ovunque in pianura i 70kmh con raffiche che si sono avvicinate ai 90kmh a Ponzano e Isola San Antonio secondo le rilevazioni di Arpa Piemonte e Dati Meteo Asti".

Nelle prossime ore "continueranno le forti raffiche di vento, che andranno attenuandosi in serata. Si raccomanda di prestare attenzione negli spostamenti e di non sostare in prossimità di impalcature o ponteggi. Miglioramento atteso nella giornata di domani, instabile nei giorni successivi".