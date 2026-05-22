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Cronaca

22 maggio 2026

22 maggio 2026 Casale Monferrato

La scomparsa «Un mondo senza Carlo Petrini è un mondo più povero» Il ricordo dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

Nella foto Carlo Petrini al teatro municipale di Casale Monferrato

di r.m.

«Un mondo senza Carlo Petrini è un mondo più povero. Le sue colline oggi piangono il padre di Slow Food e dell’Università di Scienze gastronomiche, un uomo capace di vedere prima degli altri e immaginare un futuro per altri inimmaginabile, un sognatore che per questo mondo sognava equilibrio, rispetto e giustizia per tutti a partire dal cibo e dalla tavola».

L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, con il presidente Mariano Rabino e tutto il Consiglio di amministrazione, il direttore generale Bruno Bertero e lo staff, partecipa al dolore per la scomparsa di Carlo Petrini, ricordando «la personalità e il carattere di chi ha saputo dare vita a un movimento globale che ha trasformato il cibo in cultura, comunità, rispetto per la Terra e per le persone».

«Costantemente attento ai temi del turismo e sostenitore della necessità di un equilibrio sociale con le comunità residenti, è stato un punto di riferimento per tutti e continuerà a esserlo. Un’eredità che continuerà a vivere nei nostri territori di Langhe Monferrato Roero dove ci impegniamo a lavorare su un modello di turismo che sappia mantenere l’autenticità e le persone felici».