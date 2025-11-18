Articolo »

Cultura

18 novembre 2025

18 novembre 2025 Casale Monferrato

Biblioteca Civica "Vi scrivo del mondo, vi parlo di me" con Pavese Il terzo appuntamento del ciclo di 4 incontri, tenuti da Barbara Marini

di a.mo.

Mercoledì 19 novembre alle ore 18, presso la Biblioteca Civica “Giovanni Canna” , si terrà l’appuntamento dedicato a Cesare Pavese “Tornare a casa: la nostalgia della terra e il cammino verso se stessi. Perché il vivere è davvero un mestiere”, il terzo appuntamento del ciclo di 4 incontri, tenuti da Barbara Marini, dal titolo “Vi scrivo del mondo, vi parlo di me. Consigli di lettura: come affacciarsi ai grandi Autori attraverso le loro pagine autobiografiche”, un’iniziativa dedicata a grandi autori contemporanei visti attraverso le loro pagine autobiografiche.

Il Piemonte visto da Cesare Pavese (S. Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950) è in verità, oltre che contemplato nella sua bellezza, uno spiraglio sul mondo intero. Il mondo interiore dello scrittore e quello lontano, oltreoceano, internazionale, americano. Un viaggio tra l’io poetico e l’io universale, attraverso pagine tanto cariche di sfumature umanissime che di sentenze e affondi propri della sua stessa esistenza.

“La vita non è ricerca di esperienze, ma di se stessi. Scoperto il proprio strato fondamentale, ci si accorge che esso combacia col proprio destino e si trova la pace”. Questo scrive Cesare Pavese, l’8 agosto del 1940, quando l’Italia è appena entrata in guerra. Testimone autorevole e imprescindibile della letteratura del Novecento, Pavese ci condurrà in questo viaggio intimo e universale attraverso “Il mestiere di vivere”, sfogliando quelle sue righe, attraversando le sue colline, fino al tragico epilogo della sua vita. Un tornare a casa e a sé. Attraverso quaderni, lettere, appunti e diari dei grandi autori, “Vi scrivo del mondo, vi parlo di me. Consigli di lettura: come affacciarsi ai grandi Autori attraverso le loro pagine autobiografiche”, permetterà di cogliere i pensieri, le domande e le esperienze che hanno dato origine alle loro opere.

L’approccio non sarà quello della lezione accademica, ma dell’incontro fatto di riflessioni e suggestioni, volto a mettere in dialogo l’autore, la sua opera e il lettore, mostrando come i temi della letteratura sappiano ancora oggi interrogare l’umanità e offrire spunti di autentica conoscenza. L’ultimo appuntamento sarà il 17 dicembre con Vincent Van Gogh “Le parole che dipingono. L’intuizione creativa è un miracolo”. Barbara Marini, perugina d’origine, dopo la laurea in Estetica, vive a Firenze dove collabora con case editrici e dirige uno spazio di arte contemporanea, nel quale si occupa di eventi culturali e libri.

In seguito si trasferisce nel Mugello per vivere e scrivere completamente immersa nella natura organizzando numerosi eventi culturali e conducendo presentazioni librarie; nel contempo collabora con la testata Vita.it e alterna queste attività con l’insegnamento e il copy editing. Ha conseguito un Master in Scrittura Autobiografica e recentemente si è trasferita nel Monferrato. L’accesso all’iniziativa sarà libero e gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare le Biblioteca Civica ai recapiti telefonici 0142.444246 e 0142.444297, o via e-mail all’indirizzo bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.