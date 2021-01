Articolo »

11 gennaio 2021

11 gennaio 2021 Casale Monferrato

Commercio Saldi, al via le vendite scontate. Dureranno otto settimane Caccia agli acquisti al tempo del covid rispettando la sicurezza

di Pier Luigi Rollino

Giovedì 7 gennaio, è scattato in tutto il Piemonte l’inizio dei saldi invernali. Le vendite scontate si protrarranno per otto settimane. Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcune regole base per acquistare in negozio in sicurezza ai tempi del covid: il rispetto delle distanze, occorre cioè mantenere la distanza di 1 metro tra clienti in attesa di entrata e all’interno del negozio.

E poi la la disinfezione delle mani: è obbligatorio igienizzare le mani con soluzioni alcoliche prima di toccare i prodotti; l’utilizzo delle mascherine, indossandola fuori dal negozio nello store e anche in camerino mentre si provano i capi. È poi obbligatorio esporre in vetrina un cartello che riporti il numero massimo di clienti ammessi nei negozi contemporaneamente.

Anche sulle piattaforme di e-commerce ci sono un’infinità di sconti. Codacons ha però lanciato l’allarme: «Nelle Regioni dove sono ufficialmente partiti gli sconti, si registra un flop, con negozi deserti e nessun cittadino a caccia di affari. I saldi partiranno in concomitanza con i limiti anti-covid imposti dal Governo, e il quadro sarà purtroppo lo stesso, con strade deserte e pochissimi consumatori che faranno acquisti, al punto che le vendite registreranno contrazioni fino al -50% rispetto allo scorso anno».

Codacons chiede al Governo di abrogare la normativa sui saldi di fine stagione, liberalizzando il settore almeno per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, in modo da consentire ai negozianti di applicare sconti anche al di fuori delle strette maglie della lnormativa sui saldi.