19 marzo 2025

19 marzo 2025 Casale Monferrato

Il programma delle attività 2025 L’Aula della 2 A: Amianto & Ambiente: una girandola di iniziative Tra incontri e performance

di r.m.

L’Aula Amianto/Asbesto promuove per l’undicesimo anno, un ricco calendario di attività educative rivolte ai docenti e agli studenti della Rete Scuole Insieme e alla cittadinanza. Si tratta di azioni promosse da AFeVA e dalla Rete ScuoleInsieme, con il supporto della Compagnia di Sanpaolo, il patrocinio della Città di Casale, la collaborazione del circolo Verde Blu di Legambiente.

L’organizzazione è di Ecofficina, realtà specializzata in proposte educational, che accompagna fin dal 2014, anno di nascita dell’Aula Amianto/Asbesto.

Le proposte, sul tema più generale della sostenibilità ambientale e degli inquinamenti, coerentemente con l’impostazione progettuale delle 2 A: Amianto & Ambiente, sono articolate in quattro azioni: l’evento performance “Il mare di Casale”, il ciclo di appuntamenti di Connessioni Prossime, il contest Matita Verde, la formazione dei nuovi tutor – animatori dell’Aula della 2 A: Amianto & Ambiente. Tutte le scuole di Casale stanno lavorando alla loro preparazione. Ma ecco il programma

1. “IL MARE DI CASALE” - Giovedì 24 aprile ore 9-13 in piazza Mazzini

Gli studenti colorano il centro cittadino, con un appuntamento che si colloca simbolicamente tra la Giornata mondiale della Terra (22 aprile) e la Giornata mondiale delle Vittime dell’Amianto (28 aprile).

Ad oggi hanno aderito oltre 1100 ragazze e ragazzi di tutte le età, già all’opera per preparare gli elementi essenziali dell’evento: la realizzazione di un’opera corale, un grande foglio di carta di 70 mq animato con disegni tridimensionali, preparati sia dalle scuole aderenti, sia in piazza il giorno della performance, sulla base dei disegni scelti dall’artista ospite per questa edizione: Ugo Nespolo.

Animeranno la performance: azioni teatrali, flash mob, accompagnamenti musicali, sul tema della bellezza della natura e contro ogni tipo di inquinamento. Sarà poi realizzato un video, con riprese aeree. Tutto il materiale cartotecnico di preparazione, compreso il grande foglio di 70 mq, è stato fornito dallo sport tecnico Fabriano (gruppo Fedrigoni).

Il titolo “il mare di Casale” proviene dalla proiezione nel futuro di alcuni dei temi impegno degli studenti di Casale in questi anni: la lotta all’amianto, gli inquinamenti diffusi dei corsi d’acqua e nel suolo, la dispersione delle microplastiche, i cambiamenti climatici in corso. Nel libro Viaggio nell’Italia dell’Antropocene” gli autori Telmo Pievani e Mauro Varotto, senza ricorrere a fantascienza terroristica, fanno riflettere, a partire da una mappa dove l’Adriatico si spingeva in epoche primordiali all’interno della Pianura Padana, sui rischi concreti a cui andiamo incontro e le possibili azioni di cittadini e soggetti decisori ad ogni livello.

2. CONNESSIONI PROSSIME - VI edizione – in presenza e webinar – per vivere l’attualità con consapevolezza. Ritornano gli incontri (rivolti a insegnanti e studenti) con esperti, scienziati, scrittori, giornalisti:

- Giovedì 10 aprile (Sobrero) – NOI E L’EUROPA fra passato, presente e futuro – democrazia, diritti, ambiente. Incontro con Andrea Malaguti – giornalista, direttore de La Stampa

- Mercoledì 14 maggio (Leardi) - CHIMICA VERDE 5.0 – umanità, natura e tecnologia alleate nella lotta al riscaldamento globale. Incontro con Guido Saracco ingegnere, Professore ordinario del Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT). Rettore del Politecnico di Torino dal marzo 2018 a gennaio 2024. Appuntamento nell’ambito del 32° Concorso Guglielmo Cavalli “la salute e l’ambiente”. In collaborazione con il Politecnico di Torino.

- In data da definirsi in base alla sentenza del processo d’Appello Eternit bis prevista per il 17 aprile. IL Processo Eternit gli studenti e i famigliari delle vittime incontrano Sara Panelli magistrato presso la Procura Generale del Piemonte, Pubblico Ministero del processo d’Appello Eternit bis. Partecipa il direttore de il Monferrato, Pierluigi Buscaiolo. Presentazione al pubblico della nuova aula Amianto/asbesto ora delle due A: Amianto e Ambiente.

Gli studenti e gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base documenti introduttivi, stanno lavorando in classe sui temi di quest’anno, per sviluppare la loro partecipazione attiva ai dibattiti. Tutti gli incontri si svolgono dalle ore 10 alle 12 in presenza e in streaming su zoon.us e fb @amiantoasbesto.

3. IL CONTEST MATITA VERDE

Matita Verde è un contest per la scuola primaria e secondario di primo e secondo grado che invita a scrivere testi giornalistici sulle attività svolte dall’Aula della 2 A nell’ultimo anno, così come altre attività dedicate all’ambiente a cui gli studenti hanno partecipato (come il Premio Luisa Minazzi – Festival della Virtù Civica), esponendo il loro punto di vista.

Il contest è dedicato alla memoria del giornalista casalese Marco Giorcelli. La pubblicazione dei pezzi scelti da una giuria di professionisti sarà pubblicata sull’inserto GREEN di aprile de il bisettimanale “Il Monferrato”.

4. LA FORMAZIONE DEI NUOVI TUTOR dell’Aula delle due A – Amianto & Ambiente

La formazione degli animatori per le visite guidate dell’Aula è stata avviata con tre appuntamenti consecutivi rivolti a 40 studenti delle scuole cittadine secondarie di secondo grado, con testimonianze a cura di AFeVA, aggiornamenti sul tema e presentazioni delle novità tecnologiche recentemente inserite nell’aula.