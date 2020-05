Articolo »

31 maggio 2020

Promozione turistica La "Ballerina del Monferrato": fiori e colori a Ponzano La nuova installazione nell'area del palazzo municipale

di Chiara Cane

Una nuova e muliebre immagine floreale delle colline monferrine, da tre giorni viene offerta dal Comune di Ponzano dove, mercoledì scorso, ha trovato sistemazione l’originale “Ballerina del Monferrato”.

Nei pressi del palazzo municipale, vestita da un’ampia e variopinta gonna di Sweet Heart, Surfinie White, Scaevole Fanny World Tris e Petunie Hybrid Vista Bubblegum, è stata posizionata una scultura in metallo alta due metri, realizzata da Claudio Castelletti della Cometal di Casale Monferrato, su proposta e disegno della coordinatrice del progetto Comuni Fioriti Armandina Gruppo. La composizione floreale che ne disegna l’abito è della Garden Center le Serre di Sergio Ferraro, il quale ha altresì ibridato la Petunia Hybrid Vista Bubblegum nel colore rosa dedicato al Giro d’Italia in Piemonte, riservandone una prima produzione esclusiva e limitata al Comune di Ponzano. L’impianto di irrigazione, invece, è stato installato da Lorenzo Panarello.

In parallelo, è stata ultimata nei giorni scorsi la piantumazione di roseti con la varietà Rose dei Pittori del Vivaio Pozzo, presso gli antichi pozzi del capoluogo e della frazione di Salabue, sistemati lungo le strade comunali, destinati all’erogazione di acqua pubblica per uso agricolo fino alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso. Infine, in frazione Salabue, presso la Panchina degli Innamorati è stata sistemata la cornice che ritrae il quadro vivente del paesaggio naturale monferrino; ai suoi piedi, a giorni, verrà piantumato un fresco roseto. Tutte le iniziative sono promosse dal comitato Comuni Fioriti e dalla proloco in collaborazione con il Comune di Ponzano.

Insomma, tante iniziative per abbellire, ingraziosire e rendere maggiormente accogliente e piacevole alla vista e alla permanenza di residenti e turisti l’agreste borgo monferrino, già detentore del Marchio di Qualità di vita dei Comuni Fioriti “Fiorire è Accogliere” edizione 2019 e vincitore del Premio Speciale sulla Comunicazione, grazie alla promozione diffusa costantemente e massicciamente sui media e sui social. Il Premio Speciale sulla Comunicazione ritirato a Pomaretto lo scorso mese di novembre consisteva in un buono di 500 euro da spendere per l’arredo floreale del Comune. L’articolato progetto di arredo floreale completato in questi giorni, ancora in cerca di un nome che al meglio rappresenti finalità, immagine e risultato, verrà presentato, salvo nuove disposizioni anti-Covid, il prossimo 21 giugno.