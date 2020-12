Articolo »

Sport

13 dicembre 2020

13 dicembre 2020 Casale Monferrato

Basket Serie A2 La Novipiù sfida in trasferta la "corazzata" Udine Dopo l’impegno in Friuli i rossoblù giocheranno quattro partite consecutive in casa. La prima mercoledì 16 contro Verona

di Paolo Zavattaro

Nella partita di domenica scorsa contro Bergamo, che rappresentava il debutto casalingo in campionato della Novipiù JB Monferrato, è arrivata la prima vittoria della squadra di coach Ferrari. Una vittoria di misura nel punteggio (65-62), ma che assume un valore importantissimo in un momento di grande difficoltà dei rossoblù, dopo i numerosi infortuni della pre-season (con Redivo e Martinoni ancora in fase di recupero dai rispettivi infortuni) e le positività al Covid di alcuni giocatori. Una Novipiù con soli nove uomini a referto (sette utilizzati nel corso della partita) che ha fronteggiato una WithU Bergamo di fatto all’esordio assoluto in campionato.

Casale doveva vincere per sbloccarsi dopo una settimana complicata e alla fine è riuscito a centrare l’obiettivo con una partita concreta che ha visto la JBM in vantaggio per lunghi tratti fino all’allungo decisivo nelle battute conclusive. E alla fine l’urlo liberatorio della squadra, in un palazzetto purtroppo ancora senza pubblico, ha scacciato la paura e i brutti pensieri dando fiducia ed energie per i prossimi impegni.

Il calendario riserva ora ai rossoblù due partite ravvicinate, domenica 13 dicembre in trasferta sul campo della capolista Udine e mercoledì 16 (ore 18) in casa contro la Tezenis Verona nel posticipo della prima giornata.

Impegno proibitivo quello che attende la Novipiù in Friuli contro la “corazzata” bianconera di coach Matteo Boniciolli, in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Tortona con cinque successi consecutivi (contro Treviglio e Bergamo in casa, Mantova, Trapani e Capo d’Orlando in trasferta). Squadra forte, fisica, profonda e con tanto talento l’Apu Udine nelle cui file militano gli ex juniorini Andrea Amato, Marco Giuri e Nazzareno Italiano. Nel roster molti giocatori di qualità come l’ex azzurro Antonutti, gli americani Johnson e Foulland, i centri Pellegrino e Maganza e i giovani Deangeli, Spanghero e Mobio.

La Novipiù affronterà la trasferta con i nove giocatori a referto contro Bergamo. Ancora indisponibili Redivo, Tomasini, Cappelletti e Giombini, oltre a capitan Martinoni che non ha ancora completato il recupero dall’infortunio muscolare, ma che comunque troverà posto in panchina.

«Udine è una squadra molto forte, profonda e completa che da subito non ha mai nascosto i propri obiettivi - commenta il G.M. Giacomo Carrera - Sarà durissima, ma noi comunque cercheremo di fare la nostra miglior partita pur avendo ancora problemi di organico. La vittoria contro Bergamo ci ha permesso di riassaporare la gioia della vittoria: per molti dei nostri giocatori l’ultima gara vinta risaliva al 16 febbraio scorso...».



Così coach Mattia Ferrari presenta il prossimo impegno della Novipiù: «Udine è una squadra grande, grossa, lunga e forte, lo dimostra l’inizio di campionato che ha fatto e lo dicono anche la qualità del roster che ha costruito in estate e il nome dell’allenatore. Noi dobbiamo presentarci a questa sfida e giocare come se fossimo un sommergibile: scopriremo poi durante la partita se ci inabisseremo o se riusciremo a risalire a galla e mettere fuori la testa».

La parola infine a Fabio Valentini: «Udine è una squadra fisica, se non la più fisica del campionato e a questa fisicità aggiunge anche tanto talento. Noi dovremo essere bravi a contenerli e a non farci surclassare dalla loro fisicità. Sappiamo che non sarà una partita semplice ma, come si è visto domenica scorsa contro Bergamo, faremo di tutto per portare a casa quello che ci sarà di positivo e, se possibile, anche i due punti».

La partita si giocherà al “PalaCarnera” di Udine con palla a due alle ore 18. Arbitrerà la terna Wasserman, Bramante e Bartolini.

Dopo Udine il calendario riserva alla JBM quattro partite casalinghe consecutive che i rossoblù cercheranno di capitalizzare per migliorare la propria classifica: il 16 dicembre contro Verona, poi, nell’ordine, il confronto con Orzinuovi (20), il recupero con l’Urania Milano (23) e il derby con Biella (27).

Nella foto (JBM/Pino Avonto) Fabio Valentini in azione contro Bergamo