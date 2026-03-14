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Comprensorio

14 marzo 2026

14 marzo 2026 Serralunga di Crea

Attività didattica "Crea, che tesoro!" Il progetto per le scuole della Valcerrina Un viaggio alla scoperta del Sacro Monte.

Un momento della visita didattica al Sacro Monte di Crea

di r.m.

Il progetto “Crea, che tesoro! Viaggio alla scoperta dell’arte del Sacro Monte di Crea”, promosso e sostenuto dall’associazione “Ricreare Crea” a vantaggio delle scuole della Valcerrina, è entrato nel vivo delle attività con un primo gruppo che ha visitato il Sacro Monte nella mattinata di lunedì 9 marzo. Ad esordire è stata la classe terza della scuola secondaria di primo grado di Cerrina, accompagnati dall’insegnante Egle Luparia.

L’attività didattica “Crea: che tesoro!” ha visto partecipi gli studenti che durante la visita al Sacro Monte, hanno potuto scoprire le tante particolarità artistiche delle cappelle del Sacro Monte. Con l’ausilio di schede predisposte a svolgere una ricerca in forma di “caccia ai particolari” e “quiz” che hanno reso attiva l’osservazione degli aspetti artistici e iconografici del patrimonio figurativo del Sacro Monte: tecniche pittoriche e scultoree, segni, simboli e significati delle immagini rappresentate.

Per l’occasione la cappella n. V, dedicata alla Natività di Maria, e la n. XXIII detta del Paradiso. L’apertura delle cappelle si è resa possibile grazie alla collaborazione con l'Ente di gestione dei Sacri Monti, che ha donato ai partecipanti materiale informativo sul Sacro Monte e la guida “Tutti a scuola nei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”, dedicata ai nove Sacri Monti (Crea, Belmonte, Domodossola, Varallo, Ghiffa, Oropa, Orta, Varese e Ossuccio) facenti parte del sito UNESCO “Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”.

A guidare i ragazzi vi era Anna Maria Bruno guida turistica abilitata, esperta di didattica del patrimonio storico artistico, ideatrice del progetto. La prossima uscita è prevista per mercoledì 25 marzo con la classe seconda della scuola secondaria di primo grado di Pontestura.