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Attualità

09 settembre 2026

09 settembre 2026 Casale Monferrato

Iniziativa Festa del Vino del Monferrato: anche per il 2026 potenziati i collegamenti ferroviari sulla linea Chivasso–Casale–Alessandria

di r.m.

In occasione della 65ª Festa del Vino del Monferrato, il servizio ferroviario sulla linea regionale Chivasso - Casale Monferrato - Alessandria sarà potenziato con collegamenti straordinari nei fine settimana del 19-20 e del 26-27 settembre 2026.

Nei due sabati, 19 e 26 settembre, saranno attivati due collegamenti serali straordinari, con partenza da Casale Monferrato alle 22:08 in direzione Chivasso e alle 22:47 in direzione Alessandria, per agevolare il rientro dei partecipanti alle iniziative serali della manifestazione.

Nelle due domeniche, 20 e 27 settembre, sarà invece attivato un servizio festivo con cadenzamento ogni due ore, articolato in sette coppie di treni: partenze da Alessandria alle 8:35, 10:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35 e 20:35, e da Chivasso alle 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45 e 20:45.

Tutti i treni effettuano le fermate intermedie previste lungo la linea. I biglietti saranno acquistabili nelle biglietterie, sul sito e sull’app di Trenitalia, oltre che tramite gli altri canali di vendita disponibili.

L’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Rafforzare il trasporto pubblico locale in occasione di grandi eventi territoriali è una priorità della nostra azione di governo. Non parliamo di iniziative episodiche, ma di un metodo di lavoro che replichiamo di anno in anno perché ha dimostrato di funzionare: dare a chi partecipa alla Festa del Vino un’alternativa concreta e comoda all’automobile. È un modo di sostenere davvero le eccellenze del Monferrato, che sono un patrimonio per tutto il Piemonte, mettendo la mobilità pubblica al servizio della crescita e della promozione dei territori.”

“Per il secondo anno consecutivo mettiamo a disposizione del territorio un servizio ferroviario pensato apposta per la Festa del Vino del Monferrato”, dichiara Cristina Bargero, Presidente dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese. “Non è un gesto simbolico: è una scelta che ha un impatto concreto. Ogni corsa in più su questa linea è un’auto in meno sulle strade del Monferrato in un weekend di grande affluenza, con benefici reali per il traffico, per la qualità dell’aria e per la vivibilità dei centri storici coinvolti. Continuare a investire su questo collegamento significa credere nel treno come infrastruttura di sostegno permanente al turismo enogastronomico e agli eventi che animano il territorio. È un modello che vogliamo consolidare: la mobilità pubblica al servizio delle comunità e delle loro tradizioni.”

“La conferma dei treni straordinari in occasione della Festa del Vino – dichiarano il Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, e l’Assessore ai Trasporti e Viabilità, Annalisa Rizzo – è un elemento importante dell’organizzazione della manifestazione, perché consente di ampliare le possibilità di raggiungere Casale anche in orari e giorni inusuali. Per una città che si prepara ad accogliere migliaia di persone, poter contare su un’offerta di trasporto aggiuntiva significa rendere più semplice programmare la propria visita e, al tempo stesso, alleggerire la pressione sulla mobilità stradale. Ringraziamo l’Agenzia della Mobilità Piemontese per la collaborazione e per aver nuovamente condiviso con la Città questo servizio, che contribuisce concretamente alla buona organizzazione della Festa e all’accoglienza dei suoi visitatori”.

Per informazioni sugli orari e l’acquisto dei biglietti: sito e app Trenitalia.