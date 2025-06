Asd Città di Casale: l’ingresso in società del Gruppo Orecchia

Franco Pastorello non ha usato tanti giri di parole: «Siamo rimasti con l’amaro in bocca per come è andata a finire questa stagione, ma lavoriamo già per la prossima con l’intenzione di fare meglio. Abbiamo fatto tesoro di ciò che è capitato e il gruppo dirigenziale ha un anno di esperienza in più che risulterà fondamentale. Costruiremo una squadra forte, che possa competere per vincere. Si dovrà salire in Eccellenza per forza. La piazza casalese lo merita e lavoriamo per accontentarla. In sostanza c’è poco di cui parlare e c’è tanto da fare e in questo senso abbiamo già iniziato a muoverci».

Il presidente Zanforlin a tal proposito ha aggiunto: «In questi giorni sono girate voci infondate su possibili fusioni o acquisizione di diritti. Il Città di Casale 2025-26 giocherà in Eccellenza solo se verrà ripescato dalla Federazione. Tutto il resto sono fake news, del tutto infondate. Sono contento di avere al mio fianco persone come Franco Pastorello, Giulia Orecchia e Roberto Fioravanti. Con loro si può proseguire in un progetto ambizioso, caratterizzato dalla politica dei piccoli passi. Avere i bilanci in regola è fondamentale al giorno d’oggi, come sottolinea sempre il general manager, Daniele Bonelli. Sono soddisfatto del livello che abbiamo raggiunto in relazione al pubblico ed all’interesse degli sponsor che ringrazio per la fiducia. Qualche novità dell’ultima ora? Siamo in dirittura d’arrivo per il rifacimento del manto erboso del Palli e dell’impianto di irrigazione dello stesso. Cerchiamo di sistemare le cose con ordine e nel frattempo, come ho già dichiarato qualche giorno fa, puntiamo a costruire una squadra che possa vincere la Promozione».