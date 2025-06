Articolo »

Cultura

01 giugno 2025

01 giugno 2025 Murisengo

Mostra diffusa Progetto “Visagi”. Oltre duecento ritratti fotografici Al via domenica 8 giugno

di Chiara Cane

Approda a Murisengo il prossimo 8 giugno il progetto artistico diffuso Visagi, promosso nell’ambito degli eventi LocoMonferrato finanziato dal Ministero del Turismo, con il bando PiccoliComuni.

Trenta scatti destinati ad altrettante gigantografie che ritraggono i trifolau, i giocatori di tambass, i vignaioli e le antiche botteghe del paese.

Il progetto Visagi, dagli esordi ad oggi, conta ben 223 ritratti realizzati dal fotografo Claudio Cravero, la cui professionalità gli consente di catturare gli aspetti più particolari e intrinsechi dei diversi soggetti coinvolti, per poi esplicitarne la bellezza artistica all’interno di gigantografie da 160 x 160 centimetri.

Racconta Carlo Gloria, ideatore del progetto con Giovanni Bressano, “Visagi, dal Piccolo Vocabolario Piemontese-Italiano: Visagi, sost.m. viso, faccia, aspetto, vuole anche indagare la relazione tra il mondo della tradizione monferrina e la società attuale. È uno spaccato fotografico per raccontare una comunità, quella del Basso Monferrato, che cerca la sua identità tra un passato agricolo e nuove visioni e che non parla del passato, ma del presente e di un possibile futuro”.

Così il sindaco di Murisengo, Giovanni Baroero: “Siamo lieti di inserirci in questo percorso artistico diffuso. che attraverso scatti professionali, capaci di catturare l’essenza e le sfumature più sottili di parte del patrimonio umano insito nel Dna murisenghese, concorrono a creare rinnovate occasioni di visita e di conoscenza, in questo caso, della cultura immateriale del cercatore di tartufi, del gioco del tamburello e della professione del viticoltore, oltre ad esplorare alcune delle botteghe storiche. Con Visagi accogliamo un progetto artistico e comunicativo che resterà esposto nella via centrale del paese (via Umberto I) fino alla fine di novembre, quando celebreremo l’altra Fiera del Tartufo, quella Internazionale del Bianco Trifola d’Or”.

“La partecipazione allo shooting fotografico è stata notevole e vissuta con entusiasmo – aggiunge Baroero – una trentina di murisenghesi si sono lasciati immortalare portando posando alcuni dei riferimenti maggiormente rappresentativi le loro professioni e passioni Siamo certi che Visagi sarà molto apprezzata e offrirà una motivazione di visita aggiunta alla nostra Fiera Nazionale del Tartufo Nero Trifola nOiR”.