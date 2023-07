Articolo »

04 luglio 2023

04 luglio 2023 Casale Monferrato

Regione Piemonte Messa in sicurezza idrogeologica ed interventi su scuole, strade, edifici pubblici Stanziati 5,7 milioni in provincia di Alessandria

di r.m.

Ammonta a 5.715.000 euro il contributo che la Giunta regionale del Piemonte, approvando una delibera presentata dall’assessore alle Opere pubbliche e Difesa del suolo Marco Gabusi, ha assegnato per la realizzazione in provincia di Alessandria di 21 interventi riguardanti la messa in sicurezza di zone a rischio idrogeologico, viabilità comunale, scuole ed edifici pubblici.

«Per consentire la realizzazione di interventi di estrema rilevanza per i territori interessati - spiegano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi - abbiamo deciso di continuare il percorso di finanziamento intrapreso lo scorso anno e di investire nuovamente oltre 40 milioni di euro in favore dei Comuni piemontesi. Si potranno così aggiungere nuovi tasselli per la riqualificazione dei nostri territori con attenzione alle scuole e alle sedi socio-sanitarie e di volontariato».

«Risorse indispensabili per i nostri Comuni, che consentiranno alla nostra provincia un ulteriore passo in avanti in termini di sicurezza e qualità dei servizi offerti», affermano gli assessori regionali alessandrini Marco Protopapa e Vittoria Poggio.

Queste risorse si vanno a sommare a quelle dell’annualità 2022, che con 4,1 milioni di euro hanno consentito di finanziare interventi in 14 Comuni.

I contributi, nella nostra zona, vengono destinati a Terruggia all’adeguamento sismico dell’edificio scolastico (692.910 euro), a Borgo San Martino alla messa in sicurezza della palestra del centro sportivo comunale (452.000 euro), a Casale Monferrato alla nuova rotatoria all’intersezione tra via Brodolini, via di Vittorio e via Grandi (150.000 euro), a Morano sul Po alla messa in sicurezza di via Trino mediante la costruzione di marciapiedi (150.000 euro), a Isola Sant’Antonio alla creazione di piste ciclabili (157.520 euro), a Coniolo alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ed a viabilità all’interno del centro abitato (150.000 euro), a Vignale Monferrato alla regimazione delle acque del piazzale del peso pubblico (240.310 euro), a Ticineto alla messa in sicurezza della circonvallazione Ovest (389.115 euro), ad Alfiano Natta alla rigenerazione urbana degli impianti sportivi (150.000 euro), ad Alluvioni Piovera alla manutenzione straordinaria dell’ex oratorio di San Giovanni - auditorium Ragni (150.000 euro), a Treville all’ammodernamento ed integrazione del parco mezzi comunali (150.000 euro).