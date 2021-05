Articolo »

23 maggio 2021 Casale Monferrato

Il nuovo libro di Remo Bassini “Forse non morirò di giovedì” Venerdì 28 maggio la presentazione a Casale

Direttore de “La Sesia” fino al 2014, Remo Bassini ha pubblicato tredici libri

di r.m.

Venerdì 28 maggio a partire dalle 16,30, alla Mondadori Store (via Roma 36), firmacopie con Remo Bassini e il suo nuovo libro “Forse non morirò di giovedì”.

Si tratta di un romanzo ambientato nella redazione di un giornale di provincia e che racconta, quindi, vita, tensioni, passioni e tradimenti che si vivono in una redazione, soprattutto durante la crisi economica, quando c’è in ballo la sopravvivenza dei giornali di carta e quando i giornalisti tremano (e quindi tramano) per salvare il proprio posto di lavoro. Ma il libro racconta anche episodi di persone e cose che ruotano attorno a un giornale. La “materia” è nota a Remo Bassini: ha infatti diretto il giornale La Sesia di Vercelli dal 2005 al 2014, e continua a fare il giornalista per una testata online e con un blog su Il Fatto quotidiano.

Ecco le prime righe del libro.“Signorina, è un bel mestiere il nostro. È bello anche perché ci permette di incontrare persone e storie. Ma c’è una storia, quasi mai raccontata: è la storia del giornale stesso e di chi lo fa.” Il protagonista del libro è il direttore. Si chiama Antonio Sovesci, è un puro, un uomo solo, anche perché la moglie lo ha lasciato per un altro.«Divento pazzo» urlò e, in quel preciso istante, Antonio Sovesci pensò di capire il dolore dei pazzi. Ciò che desiderava di più al mondo era riabbracciarla; ciò che desiderava di più al mondo era cancellarla dalla sua testa.

«Quando iniziai – racconta Bassini – mi sentivo spesso con un giornalista de “Il Monferrato”, il compianto Marco Giorcelli. Quando morì, nel 2012, lo ricordai con un articolo su Il Fatto quotidiano. Scrissi: “Ieri mattina alle 8 è morto Marco Giorcelli, direttore della testata storica (1871) Il Monferrato. Un bravo direttore. Autorevole, coraggioso, umano. Ci eravamo conosciuti nel 1988 quando, entrambi redattori sportivi, io de La Sesia lui de Il Monferrato, seguivamo la Pro Vercelli e il Casale, che allora militavano in C2. Facevamo anche altro, però: lui la nera, io la politica. Marco, che aveva 51 anni, è stato ucciso dall’amianto»

Remo Bassini, nato a Cortona (Ar) nel 1956 (ma vercellese di adozione) ha pubblicato tredici libri, soprattutto gialli come “La notte del santo” e “La donna di picche” editi da Fanucci.“Forse non morirò di giovedì”, pubblicato dalla casa editrice Golem, si è recentemente classificato al primo posto (ex aequo) al Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica. È il secondo importante riconoscimento che Bassini ottiene: nel 2006, il giallo politico “Lo scommetitore” (con postfazione di Marco Travaglio) fu “Il libro del mese” prima e finalista del “Libro dell’anno” della trasmissione Fahrenheit di Rai Radio 3.